Çatalköy'de Kavşakta Kaza: Araçlar Çarpıştı, Yaralanan Olmadı

01 Aralık 2023 tarihinde, Çatalköy Beşparmaklar Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Emek'in (E-54) yönetimindeki ZRD 185 plakalı aracı, Acapulco kavşağında karşıdan gelen araçlara öncelik tanımadan dikkatsizce Girne - Tatlısu Anayolu'na dönmeye çalıştı. Bu esnada karşı yönden gelen Çetin Çolak'ın (E-47) VE 525 plakalı aracı ile çarpıştılar.

Şükür ki kaza sonucunda yaralanan olmazken, her iki araç sürücüsü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılmış olup, kavşak güvenliği ve trafik kurallarına uyulması hususunda genel bir uyarı yapılmıştır. Trafik ekipleri, benzer kazaların önlenmesi adına denetimleri artırma kararı almıştır. Kamuoyuna duyurulan bu bilgiler, trafik güvenliğinin önemine bir kez daha dikkat çekmektedir.