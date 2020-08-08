Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Şanlı Erenköy Direnişinin 56’ncı yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk mücadele tarihinde çok önemli bir yeri olan şanlı Erenköy direnişinin, adadaki Türk varlığının bekasını ve Cumhuriyetin en önemli harcını oluşturduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Kıbrıs Türk tarihinin en önemli mücadele destanının yazıldığı, şanlı Erenköy direnişinin 56’ıncı yıldönümü dolayısıyla, bu şanlı destanı canıyla yazan başta Erenköy şehitleri olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında canını ve kanını feda eden tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı, sevgi, minnet ve şükran duyularıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun.”