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Çavuşoğlu: Üretici dostuyuz ama üretimin de pazarlanabilir değeri vardır

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında süt konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu: Üretici dostuyuz ama üretimin de pazarlanabilir değeri vardır

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında süt konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Süt üretiminde her yıl Nisan-Mayıs ayında bir fazlalık yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, bu yılki artışın her yıldan daha fazla olduğuna dikkat çekti. Çavuşoğlu, pandeminin de etkisiyle tüketimde yaşanan gerilemenin üretimdeki artışı daha büyük bir sorun haline getirdiğini söyledi.

Üretime yönelik programlamanın sürekli gündemde olduğunu ancak siyasetin bunun önünde bir engel oluşturduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, Birlik Başkanı Naimoğluları’nın siyasete etkisinin de bu yönde büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, plan ve program yapılmasının üreticinin tepkisiyle engellenmesinin dünyadan kopuk bir üretim yapısının yerleşmesine neden olduğuna dikkat çekerek, bunun ortaya çıkardığı sıkıntıların hayvancıyı da ihracatçıyı da imalatçıyı da memnun etmediğini söyledi.

Üretim politikasının sürdürülebilir olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, “Ankara’daki ziyaretimin bir konusu da buydu. Mamullerimizin satılması noktasında destek istedik. Numuneler gönderdik kendilerine. Bir destek alımı yapmalarını arz ettik. Umarım bir noktaya gelir de piyasa değerinde satılmasının önünü açabiliriz. Üretici dostuyuz ama üretimin de pazarlanabilir değeri vardır. Herhangi bir ürünün elimizde kalmasını istemiyoruz. Bizim de yapmaya çalıştığımız budur” dedi.

“Bizim görüşümüz yavaş yavaş dünyayla uygun bir politikayı ülkemize de kazandırmakdır” diyen Çavuşoğlu, tartışmaların artık son bulması gerektiğini belirtti.

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