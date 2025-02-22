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Çayönü-Güvercinlik ana yolunda kazı ve dolgu işlerine başlanıyor

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Karayolları Dairesi, Karayolları Master Planı kapsamında tamiratına başlanan Çayönü-Güvercinlik arası ana yol güzergâhında bugün kazı ve dolgu işlerine başlanacağını duyurdu.
Çayönü-Güvercinlik ana yolunda kazı ve dolgu işlerine başlanıyor

Karayolları Master Planı kapsamında tamiratına başlanan Çayönü-Güvercinlik arası anayol güzergâhında bugün kazı ve dolgu işlerine başlanıyor.

Karayolları Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların sağlıklı ve usulüne uygun yapılabilmesi için konu güzergahtaki trafik 30 Nisan tarihine kadar alternatif yol güzergâhından sağlanacak.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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