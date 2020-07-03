  • BIST 115.748
  • Altın 391,887
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Çekirdekte büyük tehlike!.. Vücutta birikerek kansere yol açıyor!..

» »
Çekirdekte büyük tehlike!.. Vücutta birikerek kansere yol açıyor!..
Çekirdekte büyük tehlike!.. Vücutta birikerek kansere yol açıyor!..

Uzmanlar, bol tuzlusu tercih edilen çekirdekte, tuzun yapışması için E-kodlu katkı maddelerin kullanıldığını söyleyerek uyarılarda bulundu. Belli bir düzeyin üzerinde kullanılan E kodlu ürünler, vücutta birikerek kanser hastalığına zemin hazırladığı belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde daha fazla vakit geçirilmesi kuruyemiş tüketiminde de artışa sebep oldu. Özellikle ucuz olması ve alışkanlık yapması nedeniyle en sık tüketilen kuruyemişlerden biri de İzmirlilerin çiğdem olarak bildiği çekirdek oldu. Kilosu 20 ile 25 lira arasında değişen çekirdek, evde vakit geçirenlerin en sık tükettiği atıştırmalıklar arasında geliyor. Ancak uzmanlar, çekirdeğin üretiminden ambalajlanmasına kadar olan süreçte kullanılan bazı katkı maddeleri konusunda uyardı. Gıda etiketlerinde karşımıza çıkan E-kodlarının doğal ve yapay gıda katkı maddeleri olduğunu belirten Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetin Kurulu Başkanı Uğur Toprak, bu kodların Avrupa Birliği tarafından hazırlandığını söyleyerek çekirdekte de bu maddelere rastlanabildiğini açıkladı. Özellikle tuzun yapışması için bu tür maddelerin kullanılabildiğini öne süren Toprak, "İzmirlilerin çiğdem diye bildiği çekirdek, tuzsuz da sunulur. Ama genellikle ağzımızı yaksın isteriz. Damak zevkimize göre tuzlu tüketilir. Bu tuz da genellikle ya deniz tuzu, ya kaya tuzudur. Tuzun yapışmasını sağlamak için normalde un kullanılırdı. Ama daha sonra maltodeksin yani E-kodlu ürünler de kullanılmaya başladı. Un daha çok tercih ediliyor. Ama bunun dışında daha farklı yapıştırıcılar da kullanılıyor" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs mutasyona uğradı: Yeni virüs hızlı bulaşıyor ama hastalık daha ağır değil03 Temmuz 2020 Cuma 18:07
  • Covid-19 hastalarında ölümlere neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu03 Temmuz 2020 Cuma 17:20
  • Sıcak havada uyuyabilmek için 20 öneri03 Temmuz 2020 Cuma 15:25
  • ABD'de Kovid-19 vaka sayısında rekor: Son 24 saatte 50 bin 81603 Temmuz 2020 Cuma 12:30
  • Çin'de 5, Güney Kore'de 63 Yeni Kovid-19 Vakası Görüldü03 Temmuz 2020 Cuma 12:05
  • Dünya genelinde Koronavirüs’ten 524 bin 88 kişi hayatını kaybetti03 Temmuz 2020 Cuma 09:32
  • Brezilya'da Covid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı yeniden 1000'in üstüne çıktı03 Temmuz 2020 Cuma 09:05
  • Koronavirüse yakalanan genç doktor: Spor yaptığım ve sağlıklı beslendiğim için bana bir şey olmaz diye düşündüm02 Temmuz 2020 Perşembe 20:12
  • Kolombiya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 100 Bini Geçti02 Temmuz 2020 Perşembe 14:40
  • Peru'da Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle 183 Kişi Öldü02 Temmuz 2020 Perşembe 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti