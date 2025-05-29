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Çeler: AİHM 12 Haziran’da kararını açıklayacak

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TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, mülkiyet krizi ile ilgili tutuklamaların “bireylere kadar inebilme ihtimalini” daha önce defalarca söylediklerini hatırlattı, kimsenin “küstüm, oynamıyorum” deme lüksünün olmadığını vurguladı
Çeler: AİHM 12 Haziran’da kararını açıklayacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, mülkiyet krizi ile ilgili tutuklamaların “bireylere kadar inebilme ihtimalini” daha önce defalarca söylediklerini hatırlattı, kimsenin “küstüm, oynamıyorum” deme lüksünün olmadığını vurguladı

Çeler: AİHM 12 Haziran’da kararını açıklayacak

Yazılı açıklama yapan Çeler, bugün Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) İnisiyatifi üyelerinin kendilerine bir ziyaret gerçekleştirerek, TMK Yasası Taslağını ilettiklerini ve TMK’nın sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için gerekenler noktasında kendilerini bilgilendirdiklerini kaydetti.

TMK İnisiyatifi üyelerinin, bu tasarıyı kendilerinden önce Yürütme’ye ve Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sn. Ersin Tatar’a ilettikleri bilgisini de verdiğini söyleyen Çeler, güneydeki tutuklama ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), 12 Haziran 2025’de benzer bir davanın kararını açıklayacağına işaret etti.

“TMK ile ilgili oylama yapılacak, o zamana kadar yapmamız gerekenler var”

AB’de, TMK ile ilgili yeni bir oylamaya gidileceğini de hatırlatan Çeler, bu oylamaya kadar TMK’nın çalıştırıldığının gösterilebilmesi açısından, ilgili kurumlarda ilgili komitelerin kurulması, Fon Yasası’nın yürürlüğe koyulması ve mali kaynak aktarılması gerektiğini vurguladı.

Çeler, “Ayrıca, güneyde 2006 yılında yürürlüğe koyulan yasanın genişletileceği, içine bireyler için; ‘Rum mallarını satıyorlar, kazanç sağlıyorlar, dolaylı dolandırıcılık yapılıyor’ şeklinde ibareler koyularak yurttaşların tutuklanma riski oluşacağı da gelen duyumlar arasında “dedi.

“Baskı unsuru olmaya devam edeceğiz”

Bu olayların hiçbiri gündeme gelmeden, TDP’nin tüm hatlarıyla hükümet ve Cumhurbaşkanlığı’na çağrılarda bulunduğunu, bu soğuk savaşın sıcak çatışmaya dönme ihtimaline karşı uyarılar yaptığını ve öneriler getirdiğini hatırlatan Çeler, ancak ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin bunları duymazdan geldiğini vurguladı.

Çeler, “Sürdürülebilir ekonomi için mülkiyet rejiminin tartışmalı olmaktan çıkarılması ve AİHM’in de desteklediği çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi elzemdir. Bu konuda üzerimize düşen lobicilik faaliyetlerini de yapıyoruz, yapacağız. Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı’na baskı unsuru olmaya devam edeceğiz. Bütünlüklü çözüme gidene kadar TMK’nın doğru çalıştırılması için de hukukçularla birlikte mücadele verilmesi gerektiğini her platformda dile getireceğiz” dedi.

Çeler ayrıca, her ne koşulda olunursa olunsun, diyalog kapılarının daima açık tutulması gerektiğini, Kıbrıs Türk toplumunu temsil noktasında bulunan kimsenin, “Küstüm, oynamıyorum” deme lüksünün olmadığını da vurguladı.

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