  • BIST 1.365
  • Altın 466,155
  • Dolar 8,1074
  • Euro 9,7566
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAHamilelere "üçüncü dalga" uyarısı: Mutlaka aşı olun

“Cenevre’de ne istediğimizi ve Federasyonun niye olmayacağını anlatacağız”

» »
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı programda Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
“Cenevre’de ne istediğimizi ve Federasyonun niye olmayacağını anlatacağız”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı programda Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, İsviçre’nin Cenevre kentinde gelecek hafta garantör ülkelerin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi toplantısının amacının, “neyi müzakere edeceklerini konuşmak” olduğunu belirtti.

Türkiye ve KKTC’nin toplantıya yapıcı bir anlayışla gideceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Ne istediğimizi de net bir şekilde anlatacağız. Federasyonun niye olmayacağını da anlatacağız” diye konuştu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların bir görüşmede çözülemeyeceğini de belirten Çavuşoğlu, zor konuların çözümüne doğru odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmelerin beklenenden pozitif bir atmosferde geçmesine rağmen, daha sonra gerçekleştirilen basın toplantısında konuk bakanın ‘dürüst davranmadığını’ belirterek, “Yoksa söyledikleri her şeye bir cevabımız var, devlet ve millet olarak haklılığımızı ifade ederiz, bundan korkumuz yok” diye konuştu. Doğu Akdeniz’de veya başka bölgelerde ülkelerin kendi aralarında üçlü dörtlü mekanizmalar oluşturabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin de farklı bölgelerde, herhangi bir ülke ya da bloğa karşı oluşturulmamak kaydıyla değişik mekanizmalar oluşturduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, Yunanistan’ın ise Doğu Akdeniz’de yaptığı ikili-üçlü anlaşmaların, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan anlaşmalar olduğunu belirterek, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin olmadığı bir platformun hiçbir işe yaramayacağını anlatıyoruz. Sözümüzü dinlemedikleri için sahada attığımız adımlarla bunu ispatlamış olduk. Biz hakça bir paylaşımdan yanayız” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve diğer ülkelerle özellikle kıta sahanlığı ve enerji iş birliği konularında beraber çalışabileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Biz paylaşımdan yanayız ama hakkımızı koruyarak paylaşımdan yanayız. Bizim kimsenin hakkında da gözümüz yok” diye konuştu. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: "Masaya yeni bir konsept ve yeni bir hikaye getirmeliyiz"20 Nisan 2021 Salı 20:23
  • Özersay: Hükümet Anayasa’daki zaruret ilkesini keyfi uygulamaya çalışıyor20 Nisan 2021 Salı 19:49
  • Hasipoğlu : UBP seçimden kaçmaz20 Nisan 2021 Salı 19:47
  • Erken seçim tarihi tartışması yeni bir boyutta20 Nisan 2021 Salı 19:43
  • Son 24 saatte 9 bin 184 test, 86 vaka!20 Nisan 2021 Salı 19:39
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa'da yaşayan gazetecilerle çevrim içi görüştü20 Nisan 2021 Salı 16:22
  • Oktay: Koronavirüs mücadelesinde de kardeş KKTC’nin yanındayız20 Nisan 2021 Salı 16:08
  • Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan ödeme duyurusu20 Nisan 2021 Salı 16:01
  • KTÖS ve KTOEÖS Eğitim Bakanı Amcaoğlu’nu Eleştirdi20 Nisan 2021 Salı 15:57
  • DİN GÖR-SEN: “Din Ve Vicdan Özgürlüğü Tartışma Konusu Olmaktan Çıkarılmalıdır”20 Nisan 2021 Salı 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti