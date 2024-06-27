Ceza Kurulu Basketbol Liglerini durdurmadı, KOOP'un ihraçı 15 Temmuz'a kadar askıya alındı

Spor Dairesi Ceza Kurulu Basketbol Liglerini durdurmadı, KOOP Bank'ın ihracı 15 Temmuz'a kadar askıya alındı.

KOOP Bank'ın Basketbol Liglerinden çekilmesi ile yaşanan ihraç süreci Spor Dairesi Ceza Kurulu'na taşınmıştı Ceza Kurulu ara karar üreterek nihai kararı üreteceği 15 Temmuz tarihine kadar KOOP'un ihraçını geçici olarak durdurdu.

Ceza Kurulu 15 Temuz'da Federasyonun verdiği ceza kararlarını onaylarsa ihraç süreci devam edecek. Ceza Kurulu'nun verilen cezayı onama, ret etme, artırma veya azaltma yetkisi de bulunuyor.

Bu durum Federasyonun özerkliğine Spor Dairesi tarafından da müdahale olarak da yorumlanıyor.

Basketbol Alt Yapı Ligleri Bitti

Basketbol alt yapı liglerinde ise normal sezon bitmiş durumda. Liglerde bu hafta play offların yarı finallerinin de bitip önümüzdeki haftaya final serisine geçilmesi bekleniyor.

10 KULÜP 200'ün üzerinde sporcu etkilenebilir

Koop BANK'ın konuyu Yüksek İdare Mahkemesine taşıması ve alt yapı liglerini durdurma girişimi yapması halinde ise 10 Kulüp ve alt yapı liglerinde mücadele eden 200 civarında sporcu bu durumdan etkilenme olasılığı olacak.