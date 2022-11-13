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Ceza Yememek İçin Başkasının Ehliyetini Gösterdi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Ceza Yememek İçin Başkasının Ehliyetini Gösterdi

12.11.2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Güzelyurt Mevlevi Çemberinde, polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimi sırasında, 109 mlgr alkollü içki tesiri altında motorlu araç kullanırken tespit edilerek I.M.(E-23), görevli polislere başka bir şahıs adında düzenlenmiş ehliyet suretini gösterip belgede adı geçenin kimliğine büründükten sonra, polis tarafından düzenlenen alkol test tutanağına sürüş ehliyetinde geçen şahsın adını yazıp sahtelemek suretiyle sahtekarlıkla kayıt temin ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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