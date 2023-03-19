  • BIST 5.136,44
  • Altın 1215.998
  • Dolar 19.0029
  • Euro 20.2613
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta peş peşe iki deprem

ChatGPT’nin yaratıcısından endişe yaratan açıklama: Biz de korkuyoruz

»
Son yıllarda iyice yaygınlaşan yapay zeka teknolojisi ile ilgili endişe yaratan bir açıklama ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'nın CEO'sundan geldi.
ChatGPT’nin yaratıcısından endişe yaratan açıklama: Biz de korkuyoruz

Son dönemin popüler tartışma konularından biri olan yapay zeka ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler ve açıklamalar geliyor…

Son aylarda iyice popüler bir hale gelen yapay zeka uygulaması ChatGPT’nin yaratıcısı olan OpenAI’nın CEO’su Sam Altman’ın önceki gün yaptığı açıklamalar ise uluslararası kamuoyunda gündemin üst sıralarında kendine yer buldu.

Altman’ın açıklamaları gündem oldu.

OpenAI’nin CEO’su Altman, yapay zeka teknolojisinin çok dikkatli izlenmesi gerektiğini ve teknolojinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyleyerek, “Biz de biraz korkuyoruz” dedi. Yapay zeka teknolojisinin riskleri olduğunu dile getiren Altman ABD News’e konuştu. Altman, “Burada çok dikkatli olmalıyız. Bu modeller büyük çaplı bilgi kirliliğinin yayılması için kullanılabilir ve özellikle bundan endişeliyim. Bilgisayar kodu yazmada daha da iyiye gidiyorlar ve bu da karşı siber saldırılara sebebiyet verebilir” ifadesini kullandı.

37 yaşındaki Altman, toplumun ve denetleyici kuruluşların bu teknolojiler konusunda daha ilgili olması gerektiğini söylerken, yapay zekanın toplumlar üzerinde çok ciddi etkisi olabileceğini vurguladı. Altman, “Bu teknoloji birilerinin içerik paylaşmasını bekliyor ve sonuçta bu sistem daha çok insan kontrolü altında. Fakat hangi insanların bunu kontrol edeceği endişe konusu” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'den TikTok'a hisseli gözdağı16 Mart 2023 Perşembe 19:41
  • NASA, astronotların yeni uzay giysilerini tanıttı16 Mart 2023 Perşembe 11:42
  • Mahkemeden Facebook’a soğuk duş: Kişisel bilgileri…15 Mart 2023 Çarşamba 22:56
  • Bilim insanları, farelerde boynuz oluşmasını sağladı15 Mart 2023 Çarşamba 21:19
  • ChatGPT’nin yeni modeli tanıtıldı: GPT-415 Mart 2023 Çarşamba 13:40
  • Dişe monte edilen çip geliştirildi14 Mart 2023 Salı 21:59
  • Ölümünün 5. yılında Stephen Hawking'in ünlü sözleri: 'Hayat varsa, umut da vardır'14 Mart 2023 Salı 11:26
  • Yapay zekâ şimdi de dolandırıcılık işlerine karıştı11 Mart 2023 Cumartesi 17:44
  • TikTok’a bir yasak da Belçika’dan10 Mart 2023 Cuma 20:58
  • Elon Musk kendi şehrini inşa edecek10 Mart 2023 Cuma 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti