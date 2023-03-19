ChatGPT’nin yaratıcısından endişe yaratan açıklama: Biz de korkuyoruz

Son yıllarda iyice yaygınlaşan yapay zeka teknolojisi ile ilgili endişe yaratan bir açıklama ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'nın CEO'sundan geldi.

Son dönemin popüler tartışma konularından biri olan yapay zeka ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler ve açıklamalar geliyor…

Son aylarda iyice popüler bir hale gelen yapay zeka uygulaması ChatGPT’nin yaratıcısı olan OpenAI’nın CEO’su Sam Altman’ın önceki gün yaptığı açıklamalar ise uluslararası kamuoyunda gündemin üst sıralarında kendine yer buldu.

Altman’ın açıklamaları gündem oldu.

OpenAI’nin CEO’su Altman, yapay zeka teknolojisinin çok dikkatli izlenmesi gerektiğini ve teknolojinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyleyerek, “Biz de biraz korkuyoruz” dedi. Yapay zeka teknolojisinin riskleri olduğunu dile getiren Altman ABD News’e konuştu. Altman, “Burada çok dikkatli olmalıyız. Bu modeller büyük çaplı bilgi kirliliğinin yayılması için kullanılabilir ve özellikle bundan endişeliyim. Bilgisayar kodu yazmada daha da iyiye gidiyorlar ve bu da karşı siber saldırılara sebebiyet verebilir” ifadesini kullandı.

37 yaşındaki Altman, toplumun ve denetleyici kuruluşların bu teknolojiler konusunda daha ilgili olması gerektiğini söylerken, yapay zekanın toplumlar üzerinde çok ciddi etkisi olabileceğini vurguladı. Altman, “Bu teknoloji birilerinin içerik paylaşmasını bekliyor ve sonuçta bu sistem daha çok insan kontrolü altında. Fakat hangi insanların bunu kontrol edeceği endişe konusu” dedi.