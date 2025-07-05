CHP MYK olağanüstü toplandı; Amasya mitingi için karar verildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyonların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. Toplantıda, CHP'nin bugün saat 20.30'da düzenleyeceği Amasya mitinginin iptal edilmemesi yönünde karar alındığı öğrenildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bugün gözaltına alınmasının ardından CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplanma kararı alındı. Toplantı, saat 10.30'da başladı.
BirGün'de yer alan habere göre, toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'ın katılacağı Amasya'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin iptal edilmemesi yönünde karar alındı. Miting, planlandığı gibi bugün saat 20.30'da gerçekleştirilecek.
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