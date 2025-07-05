  • BIST 10275.75
  • Altın 4274.454
  • Dolar 39.813
  • Euro 46.9041
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

CHP MYK olağanüstü toplandı; Amasya mitingi için karar verildi

»
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyonların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplandı.
CHP MYK olağanüstü toplandı; Amasya mitingi için karar verildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyonların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. Toplantıda, CHP'nin bugün saat 20.30'da düzenleyeceği Amasya mitinginin iptal edilmemesi yönünde karar alındığı öğrenildi. 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bugün gözaltına alınmasının ardından CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplanma kararı alındı. Toplantı, saat 10.30'da başladı. 

BirGün'de yer alan habere göre, toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'ın katılacağı Amasya'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin iptal edilmemesi yönünde karar alındı. Miting, planlandığı gibi bugün saat 20.30'da gerçekleştirilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erdoğan: F-35'lerle ilgili teknik düzeyde görüşmelere başlandı26 Haziran 2025 Perşembe 17:03
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü25 Haziran 2025 Çarşamba 11:40
  • RTÜK'ten tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın kanalına ihtar: Lisans için 72 saatlik süre verildi23 Haziran 2025 Pazartesi 17:36
  • Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı suçu delaletiyle tehdit suçundan gözaltına alındı21 Haziran 2025 Cumartesi 21:38
  • Erdoğan: 'Yeni bir Sykes-Picot düzenine izin vermeyeceğiz'21 Haziran 2025 Cumartesi 13:26
  • İmamoğlu: Büyük günah işliyorsunuz19 Haziran 2025 Perşembe 16:43
  • Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı17 Haziran 2025 Salı 14:53
  • İmamoğlu hakim karşısında: Alkışlar eşliğinde salona girdi16 Haziran 2025 Pazartesi 11:57
  • İmamoğlu'ndan kritik karar! Duruşmaya katılmayacak12 Haziran 2025 Perşembe 12:43
  • Türkiye, AİHM’in kararını inceleyecek12 Haziran 2025 Perşembe 10:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti