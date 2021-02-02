  • BIST 1.511
  • Altın 423,564
  • Dolar 7,1834
  • Euro 8,6371
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAREKOR!!! 48'i yerel 62 pozitif vaka...

Çift maske takmak daha çok koruma sağlıyor mu?

» »
Özellikle corona virüsünün mutasyon geçirmesi haberlerinden sonra çift maske takma alışkanlığı yaygınlaşmaya başladı. Peki çift maske kullanımı gerekli mi?
Çift maske takmak daha çok koruma sağlıyor mu?

Salgının neredeyse başından beri birden çok kata sahip maske kullanımı öneriliyor. Birçok ülkede belirili alanlarda veya genel olarak sokakta maske takmak zorunlu hale getirildi.

ABD’deki Boston Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. David Hamer, yüze tam olarak oturduğu sürece tek maske takmanın yeterli olacağı görüşünde. Ancak “İyi bir maske olması gerekir” diyerek uyarıyor.

Yine de riskli gruplar ya da uzun süre toplu halde bulunulacağı durumlarda ekstra koruma ihtiyacı doğabiliyor.

Ekstra koruma ihtiyacı olduğunda seçeneklerden biri bez maske ve cerrahi maske kullanmak.

California Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Monica Gandhi bu kombinasyonun N95 maskesine benzer bir koruma seviyesi sağlayabileceğini belirtiyor. Hangisinin üste takıldığı fark etmeksizin bulaşma oranlarının yüksek olduğu kapalı alanlarda bulunan kişilere bu yöntemi öneriyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sputnik V'in Etkinlik Oranı Açıklandı02 Şubat 2021 Salı 18:31
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 104 Milyonu Geçti02 Şubat 2021 Salı 16:50
  • İtalya Hekimler Federasyonu: 'Cerrahi maskeler mutasyonlu virüslere karşı etkisiz'02 Şubat 2021 Salı 13:51
  • Salgın Kısıtlamalarına Karşı Gösteriler Avrupa'daki Birçok Ülkeye Sıçradı02 Şubat 2021 Salı 13:07
  • Entübe etmek ne demek? Kimler Entübe edilir?02 Şubat 2021 Salı 11:33
  • Çin’de 3 bin doz sahte Kovid-19 aşısı ele geçirildi02 Şubat 2021 Salı 11:30
  • Hava kirliliğinin göz sağlığı üzerinde olumsuz etkilerine rastlandı01 Şubat 2021 Pazartesi 23:47
  • Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılananların sayısı 2 milyonu aştı01 Şubat 2021 Pazartesi 23:32
  • Göğüs ağrısı veya nefes darlığı şikayetlerini ertelemek ölümcül olabilir01 Şubat 2021 Pazartesi 23:20
  • İklim değişikliğine bağlı hastalıklar nedeniyle ölüm oranları artabilir01 Şubat 2021 Pazartesi 23:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti