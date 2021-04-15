Çiftçiler Birliği'nden Tarım Bakanı'na tepki

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği bir açıklama yayınladı:

1 Numara

Tarım Bakanı Sn.Nazım Çavuşoğlu’nun bugün yapmış olduğu açıklama ile siyasette 1 numara olduğunu ıspatlamaya çalışması bizce gereksizdir. Çiftçilerimiz kendisinin zaten 1 numaralı siyasetci olduğunu biliyor. Bunu bugüne kadar yürüttüğü siyaseti ile de defaten göstermiştir zaten. Kendisini taktirle karşılıyoruz. Bundan sonraki siyasi hayatında da başarılar diliyoruz. Zaten bazı siyasilere göre siyaset böyle bişey. Halk zaten dün söylediğinizi unutuyor, yaptıklarınızı da unutuyor ve yarın için vereceğiniz sözlere odaklanıyor. Önemli olan dün yapamadıklarınız değil yarın için yapamayacaklarınızı nasıl pazarlayacağınız.

Doğrudan Gelir Desteğinin ödeneceğini kendisini arasak öğrenebilirdik diyor. Acaba artık verilen cevaplara inancımız kaldı mı? Şubat ayından beridir sürekli ödeneceği söyleniyor zaten. Kimse ödenmeyeceğini söylemedi ki. Biz de ödenmeyecek demedik hiçbir zaman. Kaldı ki ayni hükümete mensup bir bakan olarak “Maliye bakanlığına uyarı yapmıştık” demesi bile düşüncürücüdür. Çünkü Maliye bakanı zaten bu ödemenin yapılacağını söylemişti.

Eylemimizi selamlamamasına eyvallah! Selamlasa zaten biz de yanlış bir algıya kapılır, acaba bizlerle birlikte mi diye kendimizden şüphe ederdik. Çünkü ona göre biz kendisini telefon ile arayıp “sayın bakan bizi ne gün ödeyeceksiniz” diyecektik, o da bize “yarın” diyecekti. Haklılığımızı bu kadar görmezden gelen bir Tarım Bakanı ile daha önce hiç karşılaşmadık. En azından, geciktik haklılık payı var ama ödedik sorun kalmamıştır, önümüzde daha büyük sorunlar vardır diyebilirdi Sayın Bakan. Ama bunu söylemek öngörü ister, vizyon ister ve alçakgönüllülük ister. Selam olsun. Eyvallah!

Çiftçiler Birliği Tarım bütçesi hazırlanırken de çeşitli eylemler yaptı. Herhalde bize kulak asmadığı için Nazım bey bu uyarılarımızı duymamızlaktan gelmiştir. Hatırlatmakta fayda vardır. Çiftçiler Birliği yıllardır Tarım Bütçesinin yetersiz olduğunu dile getiren hatta daha da ötesinde bazı kalemlerin Tarım bütçesinde değil de başka bütçelerde yer almasını savunmaktadır. Ama Sayın Bakan yoğunluğundan olacak herhalde, ya da yolda Traktör görmediğinden bizim o günkü feryatlarımızı görmezden gelme çabası içindedir.

Tarım Master planı olarak bahsettiği çalışmaya bizler de katkı koymaya çalıştık. Bunun ötesinde Tarım Çalıştayı ve Tarım ile ilgili bugüne kadar yapılan bütün çalışmalara Çiftçiler Birliği önderlik de yapmıştır. Ancak bu master plan olarak sunulan planın acaba neresini uygulamıştır merak ediyoruz. Hayvan Islahı konusunda mevcut üreticilere destek vermek yerine yurtdışından yeni kaydettiği üreticilere ithal hayvan izni vermekse, tebrik ederiz. Master Plana iyi çalışılmış belli oluyor.

Master Plan çiftçiye para vermek için değil diyor Sayın Bakan. Doğrudur. Biz dün de ayni şeyi söyledik. Eğer bu ülkede tarım ile uğraşan üreticimizin alacağı destek bütçenin yüzde biri ise zaten çıkıp da para verdik size demesin kimse. Bunu girdilerimizi ucuzlatmak için yapsınlar. Kimse bize üretimin devamı açısından verdiği desteği sadaka diye görmesin. Göstermesin de. Bizler bunun sadaka gibi, bizlerin de dilenci gibi gösterilmesinden bıktık. Usta siyasetçiler de bundan vazgeçmelidir.

Salatalığın kilosu 17 TL iken de rahatsızdık, patatesin 1 lira olduğunda da rahatsızız. Bizler seyirci değiliz. Üreticiyiz. Üretici olduğumuz kadar tüketiciyiz de. Halk ile iç içe olan da bizleriz. Üretici hırsız değildir. Salatalığın neden 17 lira olduğunu, patatesin neden 1 lira olduğunu da Master Plan üzerinden tartışalım istiyorsa. Kendi işini de biz yapacaksak, denetlemeyi, piyasayı regüle etmeyi, üretimi dengeli hale getirmenin yollarını aramak Banaklığın görevleri arasındadır. Açıklasın bize patates 1 liraya alınmak istenirken maliyeti nedir? İthal patatese de izin veriliyor mu ? Süt fazlası varken ithal süt ve ürünleri kime fayda sağlıyor. Özellikle bu salgın üretimin önemini ortaya çıkarmışken bunlardan siyaset dersi çıkarılmalı.

Biz Hayvancıyı, Seracıyı, Narenciyeciyi, Patatesciyi, Enginarcıyı ve diğer tüm Tarım üretimi ile iştigal eden alın teri ile üretim yapmaya çalışan kimseye verilen desteklere bir kez olsun dilimizi uzatmadık. Ancak Çiftçiler Birliğinin Tarihden gelen misyonu ve gücünü hafife almak ve görmezden gelmek becerisini göstermek de siyasete yakışmaz. Kıbrıs Türkü için her koşulda her kesime destek olan Birliğimize ve yöneticilerimize karşı böyle yakışıksız bir ithamı da Kabul etmemiz mümkün değildir.

Sayın Çavuşoğlu bakan olsun olmasın, biz her bütçe dönemi mecliste tüm Milletvekillerimiz de şahidimizdir, Tarım bütçesinin yetersizliğinden, desteklerin yetersizliğinden ve uzun vadeli sürdürülebilir bir tarım politikası oluşturulması konusunda Meclisteydik. Yıllardır oradayız, yarın yine orada olacağız. Sayın Çavuşoğlu ister olsun ister olmasın. Biz üreticiyiz. Tarım bizim hayatımız ve geleceğimizdir. Geleceğimize sahip çıkmak da en doğal hakkımızdır. Çok siyasetçi emekli etti Çiftçiler Birliği, çok da üretici, ama Birliğimizden ve Üreticinin hakkından ödün vermedi. Vermez.

Eylemimiz siyasiydi diyor. Bu eylemden bunu çıkarması düşündürücüdür aslında. Kendisini telefonda aramadık diye siyaset mi yapar olduk? Buna eyvallah değil! Siyaseti kendisine öğretecek kadar pişkin değiliz. Siyaset onun 1 numaralı işidir. Bizi birbirimize düşürme çabasından vazgeçsin. Bizim işimiz üretimdir. Biz üreticiyiz! Kendisine de Siyaset yaparken Üreticiyi düşmanı olarak değil bilakis Üreticinin Tarım Bakanı olduğunu hatırlamasını öneririz. Eğitimden gelen alışkanlığı ile bize ders vermek yerine, Bakanlığı döneminde sınıfta kalmamak için esasen çalışması gerekenin kendisi olduğunu biliyordur.

Anavatanımız bize her zaman destek olmuştur. Çiftçiler Birliğinin Anavatana bağlılığını sorgulamak Nazım Çavuşoğlu’na düşmez. TÜK’e Anavatanın verdiği desteğe bir kez daha teşekkür ederiz. Ancak böyle bir borcu bilançosunda not olarak gösteren Bakanlığa bağlı kurum olan TÜK sorgulanmalıdır. Böyle bir borcun net olarak görülmediğini açıkladığımız için biz değil. Borç kendilerininken biz neyi inkar edelim! Sanki borç Bizim de inkar ettik! Bunca yıldır ödemeyen kendileri bağışlayan Anavatan iken kahraman mı oldu? TÜK’ün gelirlerini artıracağını söylerken bir önceki Bakan döneminde TÜK üzerinden yapılan Hayvan İthalatını şahıslara bırakan kendisi değilmidir?

Sonuç itibarı ile Sayın Bakanı Siyatte 1 numara olma becerisinden dolayı kutluyoruz. Bu arada karpuz ve kavun ithalatını erken kapatmış ve az izin vermis. Turfanda karpuz çıkmıştır sayın Bakan, ayrıca kelek de sevenleri ile buluştu. Gerçi zaten biliyorsunuzdur ama bizden söylemesi.

Herşeyi bizim bildiğimiz gibi bir iddiamız da asla olmamıştır. Aksine Ben yaparım olur siyaseti güden kendisidir. Bunu da son icraatları ile ortaya koymuştur. İstişare etme ve fikir alma, tartışmadan kaçan kendisidir. Diyalog yollarını kapayan da kendisidir.

Sözün özü, Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz demiş atalarımız. Birliğimizi ve yöneticilerimizi küçümseyeceğinize ve ayrıştıracağınıza, birleştirici olmanızı ve el birliği ile Tarımı nasıl geliştireceğimizi konuşacağımız günleri en kısa zamanda görmeyi temenni ederiz.

KIBRIS TÜRK ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ