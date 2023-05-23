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Çin, bilim yayınlarına katkıda ilk kez ABD’yi geride bıraktı

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Çin'in 2022'de dünyanın en saygın bilim dergilerini bir araya getiren yayın ağına en fazla "tekil katkı" yapan ülke olduğu bildirildi.
Çin, bilim yayınlarına katkıda ilk kez ABD’yi geride bıraktı

Nature Index’in verilerine göre, Çin, yıl boyunca, aynı ülkeden bir veya birden çok araştırmacının imzasıyla yayımlanan makalelerde, 19 bin 373 makaleyle en fazla “tekil katkıyı” yaptı.

Dünyanın önde gelen 82 bilim dergisini kataloğunda toplayan endekste Çin ilk kez “tekil katkı” bakımından ABD’yi geride bıraktı.

ABD, 17 bin 610 makaleyle tekil katkılarda Çin’in gerisinde kalırken, birden fazla ülkeden yazarın “orta katkı” yaptığı yayınlarda, 25 bin 200 makaleyle, bu türden 23 bin 500 makaleye katkı sağlayan Çin’e karşı üstünlüğünü sürdürdü.

Öte yandan ABD, endeksteki birden çok disiplini içeren saygın bilim dergileri “Nature” ve “Science”da yayımlanan 786 makaleyle bu yayınlarda 186 makale yayımlayan Çin’in önünde yer aldı.

Çin, endekste doğa bilimleri kategorisinde yeryüzü bilimleri ve çevre bilimlerinde ilk kez ABD’yi geride bırakırken, yalnızca yaşam bilimlerinde geride kaldı. Çin’in makale sayısı, endeksin kataloğunun tutulmaya başlandığı 2014’ten itibaren istikrarlı şekilde artarken, ABD’nin katkılarının 2020’den itibaren azaldığı görüldü.

Bilimsel performansın farklı ölçümleri, küresel bilime en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında Çin’in etkisinin giderek arttığını gösteriyor.

ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2018’de yayımladığı raporda Çin’in dünyada en fazla bilimsel makale yayımlayan ülke olduğunu ortaya koymuştu. Öte yandan son yıllarda Çinli araştırmacıların katkılarının niceliğini yanı sıra nitelik bakımından da mesafe katettiği gözleniyor.

Japonya Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası Enstitüsü, Ağustos 2022’de yayımladığı raporda, dünya genelinde en fazla atıf alan bilimsel yayınların yüzde 1’lik diliminde en fazla Çin’e ait makalelerin bulunduğuna dikkati çekmişti. Çin’in en fazla atıf alan makaleler içindeki payı ilk kez ABD’yi geride bırakmıştı.

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