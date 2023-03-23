  • BIST 5.023,93
  • Altın 1209.429
  • Dolar 19.0423
  • Euro 20.7779
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Çin, Covid-19’a karşı ilk mRNA aşısına acil kullanım onayı verdi

» »
Çin'de formülünde mesajcı ribonükleik asit (mRNA) bileşeni içeren ilk Covid-19 aşısı, acil kullanım onayı aldı.
Çin, Covid-19’a karşı ilk mRNA aşısına acil kullanım onayı verdi

Merkezi Hıbey eyaletinde bulunan CSPC İlaç Grubundan yapılan açıklamada, “SYS6006” adı verilen aşıya, Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinin onay verdiği duyuruldu.

Açıklamada, Çin’de acil kullanımına onay verilen ilk mRNA tipi olan “SYS6006″nın, klinik denemelerde Omicron varyantının BA.5, BF.7, BQ.1.1., XBB.1.5 ve CH.1.1. alt varyantlarına karşı etkili olduğu bildirildi.

Ülkede Covid-19 vakalarının yaygın olduğu 10 Aralık 2022 ile 18 Ocak 2023 arasında 4 bin kişi üzerinde yapılan klinik denemelerde iki doz uygulanan kişilerde virüse karşı yüzde 85,5 oranında koruma sağlandığı belirlendi.

Çin ana karasında halen inaktif, protein alt-birim ve virüs vektörü yöntemleri ile geliştirilen 8 tip Covid-19 aşısı kullanılıyor.

Biontech ve Moderna’nın dünyada yaygın kullanılan mRNA tipi aşıları Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgeleri’nde uygulanıyor.

Ülkede daha önce 7 mRNA aşı adayına klinik deneme için onay verilmiş, bunlardan bazıları insanlar üzerinde denenmeye başlanmıştı.

Çin’in Covid-19 salgının başından beri uyguladığı, “sıfır vaka” olarak adlandırılan, büyük çaplı kapanma, karantina ve seyahat kısıtlamalarını gerektiren salgın kontrol tedbirlerinin 7 Aralık 2022’de aniden kaldırılmasının ardından vakalar hızla artmış, ülke bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı.

Aradan geçen sürede 1,4 milyarlık nüfusun en az 1 milyarına virüs bulaştığı tahmin edilirken, Çin yönetimi, 17 Şubat’ta Covid-19 salgınına karşı “kesin zafer” kazanıldığını ilan etmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilimsel araştırma: E-sigara, 240 kimyasal maddenin solunmasını sağlıyor21 Mart 2023 Salı 23:23
  • Hastanelerde korkutan artış: Öldürücü mantar salgını patlak verdi21 Mart 2023 Salı 21:20
  • Okullarda ağız ve diş taramaları gerçekleştirildi21 Mart 2023 Salı 18:30
  • Yaban mersini daha fit ve sağlıklı olmanın sırrı olabilir21 Mart 2023 Salı 13:38
  • Bağırsaklar ruh sağlığını nasıl etkiler?21 Mart 2023 Salı 10:56
  • Çarpıcı araştırma! Bu kişiler kansere daha çabuk yakalanıyor21 Mart 2023 Salı 10:33
  • Ramazanda sağlığın korunması için sahura önem vermek gerekiyor20 Mart 2023 Pazartesi 22:22
  • BioNTech, OncoC4 ile kanser tedavisinde iş birliği yapacak20 Mart 2023 Pazartesi 21:43
  • TTB ve Deprem Kriz Masası: Bulaşıcı hastalıklar kapıda20 Mart 2023 Pazartesi 21:05
  • Yüksek seviyede kolesterol demansa yol açabiliyor20 Mart 2023 Pazartesi 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti