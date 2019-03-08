Çinli teknoloji devi yeni "1 + 1" antenlerini tanıttı

Huawei, MWC 2019’da en güçlü "1 + 1" antenleriyle birlikte, endüstrinin ilk 30 portlu antenini, en küçük FDD 4T4R + TDD 8T8R birleştirilmiş antenini ve ilk tam entegre geniş bantlı çok sektörlü antenlerini de tanıttı.

Organizasyon kapsamında tanıtımı yapılan ürünler, farklı senaryolarda tek bir pasif anten tarafından desteklenen tüm frekans bantları için maksimum konfigürasyona, 5G Massive MIMO konuşlandırması için yer ayırmaya ve anında 5G aktivasyonuna da izin veriyor. Huawei, üç 5G anten platformu olan Münih platformu, Londra platformu ve Bangkok platformuna dayanarak, üç yüksek profilli anten ürününü piyasaya sürdü:

Münih platformu: En küçük 30 portlu anten, 3 GHz bantlarda tam bant 4T4R dağıtımını ve her bir bandı kapsama alanında bağımsız ayarlamayı destekliyor. Zengin spektrum kaynakları ve anten paylaşma senaryosuna sahip operatörler için uygun.

Londra platformu: Sadece 1,5 metre uzunluğunda ve bir antenle FDD 4T4R ve TDD 8T8R dağıtımı destekliyor. 5G aşırı yalın siteler inşa ediyor ve sıfır anten alanı ilavesi ile 5G evrimini gerçekleştirip hızlı 5G aktivasyonu sağlıyor.

Bangkok platformu: İleri FDD kapasite genişletme çözümü için tasarlanmış olup site kapasitesini 2,5 katına kadar arttırıyor. Anten, esnek 4T4R 6-sektör ve 4T4R 3 sektör hibrit yapılandırmasını destekleyerek hem spektrum verimliliğini hem de site kaynak kullanımını en üst seviyeye çıkarıyor.

2018'in başında Huawei "5G'ye giden 1+1 anten " konseptini ilk öneren oldu ve 5G odaklı tam senaryo "1 + 1" anten çözümlerini yayınladı. Bu çözümler, yetersiz alan, yüksek TCO ve zor satın alma gibi 5G site evriminin problemlerini çözmeyi ve 5G ultra yalın site dağıtımını mümkün kılmayı amaçlıyor. Huawei bu gereksinimleri karşılamak için Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapıyor ve birçok lider teknoloji geliştirerek yeni ürünler uyguluyor.

Yenilikçi mimari anten boyutlarını küçültüyor. Çok katmanlı serpiştirilmiş tasarım, FDD / TDD ile birleştirilmiş antenin boyutunu geleneksel mimariye kıyasla yaklaşık %50 oranında azaltıyor. Kompakt yan yana dizilim mimarisi, endüstrideki benzer mimarilere göre %10 daha az genişliğe sahip ve daha küçük boyutta. Bu özellikle 2dB daha yüksek kazanç sağlanıyor.

Son teknolojiler performansı ve güvenilirliği artırıyor. AirMAX besleme ağı teknolojisi, radyasyon verimliliğini %18 arttırıyor ve anten güvenilirliğini ve üretim verimliliğini büyük ölçüde geliştiriyor.

Temel teknoloji araştırmaları, antenin sürekli gelişimini sağlıyor. NGMN tarafından 5G erken dağıtım çözümü olarak seçilen MQ4 / MQ5 küme konektörü, 10+ bantlı 5G antenlerin geliştirilmesini sağlıyor ve anten kurulumunu, bakımını büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Geleneksel fiberglastan yüzde 40 daha hafif olan yeni radome malzemesi GFRPP, anten kaymasını önlemek için çok bantlı anten ağırlığını 50 kg'ın altında tutuyor. Tüm bunlarla birlikte kurulum süresini ve maliyetini de düşürüyor.

Huawei Anten İş Birimi Başkanı Zhang Jiayi konu hakkında şunları söyledi; "5G site dağıtımının darboğazı olan anten alanı sorununu iyi anlıyoruz. Bu nedenle Huawei, anten AR-Ge’si ve inovasyon konusunda endüstri lideri “1+1” i sunmak için çaba göstermekten hiç kaçınmıyor. Böylece Huawei, 5G ultra yalın site dağıtımını sağlıyor ve operatörlerin 5G döneminde işletme başarısı elde etmelerine yardımcı oluyor.”