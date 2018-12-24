  • BIST 91.527
  • Altın 216,094
  • Dolar 5,2883
  • Euro 6,0378
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Cinsiyetçilikle suçlanan radyocu hakkında karar

» »
Arjantin'de kadın düşmanı söylemlerde bulunmakla suçlanan bir radyo programı sunucusunun, beş ay boyunca her hafta programında bir feminist konuk ağırlaması kararı alındı.
Cinsiyetçilikle suçlanan radyocu hakkında karar

Arjantin'de kadın düşmanı söylemlerde bulunmakla suçlanan bir radyo programı sunucusunun, beş ay boyunca her hafta programında bir feminist konuk ağırlaması kararı alındı.

Savcılarla varılan anlaşma sonucunda sunucu Angel Etchecopar, yayına alacağı feminist konuğunun 10 dakika boyunca sözünün kesemeyecek ve konuğunun sözü bitmeden herhangi bir eleştiride bulunamayacak.

Karar, savcıların sunucuyu cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçlamasının ardından alındı.

Le Monde gazetesinin haberine göre sunucu Radio 10 kanalındaki programında feministler için 'feminaziler' ifadesini kullandı ve feministlerin 'iğrenç insanlar olduklarını' söyledi.

La Nación gazetesine konuşan Savcı Federico Vilalba Diaz, sunucu Etchecopar'ın 'kadınlara karşı saygısızlık yapmak, hakarette bulunmak, ayrımcılık yapmakla' suçlandığını ifade etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'deki Türk profesör 3 yaşındaki kızını ve kendini öldürdü20 Aralık 2018 Perşembe 09:35
  • İklim politikaları eleştirilen Trump'ın adı başını kuma gömen canlıya verildi: Dermorphis Donaldtrumpi19 Aralık 2018 Çarşamba 11:30
  • ABD'de hükümetin resmen 'kapanması' ne anlama geliyor?18 Aralık 2018 Salı 13:07
  • Üvey babasının tecavüzüne uğrayıp kürtaj girişimiyle suçlanan kadına beraat18 Aralık 2018 Salı 11:23
  • Yüzlerce geyik öldüren avcıya, hapiste her ay Bambi filmini izleme cezası18 Aralık 2018 Salı 11:02
  • Ünlü YouTuber'ın 2 bebeğini çöpe attığı ortaya çıktı17 Aralık 2018 Pazartesi 13:21
  • 50 yıl önce kaybolan babasının kemiklerini evinde buldu15 Aralık 2018 Cumartesi 12:43
  • Market çalışanı istifasını müşteri anonsuyla duyurdu: "Yönetimi de, bu işi de ..." (video)14 Aralık 2018 Cuma 17:03
  • Yola saçılan paraları toplamak için araçlarından inen sürücüler trafik kazasına neden oldu (video)14 Aralık 2018 Cuma 16:12
  • Yolcu uçağı unutulan kalp nedeniyle geri döndü14 Aralık 2018 Cuma 12:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti