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Çocuk Onkolojisi Servisi’ne “Plum Cihazı” bağışlandı

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Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nün “Küresel Hizmet Aktiviteleri” çerçevesinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Onkolojisi Servisi’ne “plum cihazı” bağışlandı.
Çocuk Onkolojisi Servisi’ne “Plum Cihazı” bağışlandı

Bağış töreninde Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Alev Ulubay, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Levend Şenyüz ve işadamı, Önder Alışveriş Merkezi Direktörü Ahmet Sanver konuşma yaptı. 

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli törende yaptığı konuşmada, bu gibi yardımların devam etmesi ve örnek teşkil etmesi gerektiğini dile getirerek, katkı koyan herkese teşekkür etti. Pilli, sağlığa yapılan bağışların anlamlı ve kutsal olduğunu söyledi. 

Sağlıkta sıkıntılar yaşandığını belirten Pilli, paydaşların yardımları ile sorunların aşılacağını kaydetti. 
Pilli, 30 yıldır sağlık sisteminin içinde olduğunu, sorunları bildiğini, üzerine gidileceğini ifade etti. 

Konuşmasında dün sağlıkta örgütlü bazı sendika temsilcilerinin düzenlediği basın toplantısında aktardığı sorunlara değinen Pilli, acil servislerin iyi çalışmadığının dile getirildiğini, bu konuda birebir gözlem yapma imkanı bulduğunu, acilde istenildiği gibi hizmet verilemediğini belirtti. 

Doktor sıkıntısı yaşandığını, bu konuda önlem almaya çalıştıklarını söyleyen Pilli, kış aylarında hastalıkların ve salgınların yaşanabileceğini, tüm bunlara yönelik önlemlerin şimdiden alınması için çaba harcadıklarını kaydetti. 

Pilli, yoğun bakımın kapasitesinin artırılması gerektiğini ancak hastanenin kapasitesinin dolduğunu, acilen yeni bir hastaneye ihtiyaç duyulduğunu, 2020’de yeni hastanenin temellerinin atılması gerektiğini aynı sorunun Girne bölgesinde de yaşandığını, hasta sayısının arttığını yeni hastane ihtiyacının ortaya çıktığını belirtti. 

Gazimağusa’da yaşanan ameliyathane sıkıntısının 10-15 gün içinde giderileceğine işaret eden Pilli, ihale süreçlerinin gecikmelere neden olduğunu söyledi. 

Sağlıkta ihtiyaç duyulan yatırımların yapılması, personel eksikliklerinin giderilmesi noktasında gerekenlerin imkanlar dahilinde yapılacağını dile getiren Pilli, “Sorunları biliyoruz, gidermek için çalışacağız. Bize güvenin” dedi. 

ŞENYÜZ 

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Levend Şenyüz, Çocuk Onkoloji Servisi’nde plum cihazı eksikliği olduğunu öğrenerek, temin edilmesi için girişim başlattıklarını söyledi. 

Önder Alışveriş Merkezi Direktörü Ahmet Sanver’in spronsor olarak tüm masrafları üstlendiğini dile getiren Şenyüz, cihazın ithalinde Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile Gökçe Medikal’in destek verdiğini belirtti. 

Şenyüz, katkı yapan herkese teşekkür etti. 

ULUBAY

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Alev Ulubay, anlamı bağışa katkı koymanın onur ve gurur verici olduğunu söyledi. 

“Daha yolun başındayız. 15 cihaza ihtiyaç duyuluyor biri bağışlandı” diyen Ulubay, cihazın bağışlanması sürecine katkı koyan herkese teşekkür etti. 

Ulubay, karşılıksız hizmetlerinin çeşitli alanlarda devam edeceğini belirtti. 

SANVER 

İşadamı, Önder Alışveriş Merkezi Direktörü Ahmet Sanver, ayarlı ilaç verilmesi noktasında gerekli olan plum cihazına ihtiyaç duyulduğunu öğrendiklerini ve bağış yaptıklarını söyledi. 

Bu bağışın herkese örnek olması gerektiğini belirten Sanver, yardımsever kişilerin, farklı alanlarda ihtiyaçların giderilmesi noktasında duyarlı olmasının önemine vurgu yaptı. 

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