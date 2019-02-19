“Çocuklar Güzelyurt Belediyesi yarı yıl çocuk şenliğinde eğlendi”

Güzelyurt Belediyesi çocukların şubat tatili sonrası okullarına yüksek enerji ve moralle girebilmeleri için 16 Şubat Cumartesi günü “Yarı Yıl Çocuk Şenliği” etkinliği düzenledi.

Güzelyurt Belediyesi çocukların şubat tatili sonrası okullarına yüksek enerji ve moralle girebilmeleri için 16 Şubat Cumartesi günü “Yarı Yıl Çocuk Şenliği” etkinliği düzenledi.

Güzelyurt Kapalı Çarşı’da 09.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşen organizasyonda çocuklar onlar için kurulan oyun ve yarışma stantlarında doyasıya eğlendi.

Aileleriyle birlikte Kapalı Çarşı’ya gelen çocuklar Güzelyurt Belediyesi tarafından kurulan tüm yiyecek ve oyuncak stantlarından ücretsiz yararlandı.

Etkinlikte zıp zıp, trambolin, atlı karınca, tren, sinema, yüz boyama standları sahne performansları, soğuk heykeller, canlı heykel boyama, akrobasi, ilizyon, palyaço gösterileri ve yarışmalar çocuklarla buluştu.

Patlamış mısır, pamuk şekeri, meyve suyu gibi yiyecek stantlarının da yer aldığı eğlencede halka atma, pinpon topu atma, balon şişirme, kaşık içinde top atma gibi birçok yarışma düzenlendi.

Şenlikte oluşturulan yüz boyama standları her zamanki gibi yine çocuklar tarafından ilgi gördü. Birbirinden renkli boya ve sevdikleri kahramana bürünen yüzlerini boyatan minikler tüm oyun, eğlence ve yarışma standlarından katılarak, eğlenceli dakikalar yaşadılar.

Halkdansları gösterilerinin de yer aldığı organizasyonda hediye olarak bisikletlerin verildiği ücretsiz piyango çekilişi de yapıldı.