“Çocuklar için İnsan Hakları Uluslararası Resim Yarışması” sergisine katıldılar

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde KKTC’den 144 öğrenci, eserleriyle “Çocuklar için İnsan Hakları Uluslararası Resim Yarışması”na katıldı

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 144 öğrenci eserleriyle “Çocuklar için İnsan Hakları (#Kids4HumanRights) Uluslararası Resim Yarışması”na katılım sağladı.

“The Gabarron Vakfı” tarafından düzenlenen ve dünya genelinde milyonlarca çocuğun katılımıyla düzenlenen “Çocuklar için İnsan Hakları (#Kids4HumanRights) Uluslararası Resim Yarışması”na, KKTC’yi temsilen, Yakın Doğu İlkokulu, Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu, Dr. Suat Günsel Girne Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nde eğitim gören 144 öğrenci katıldı.

Yarışmacılar, üç farklı kategoriden oluşan yarışmada; savundukları insan haklarını, hayranlık duydukları bir insan hakları savunucusunu ve insan haklarını savunma veya geliştirme konusundaki düşüncelerini yansıtan eserler sundular.

İlk kez 2018’te Birleşmiş Milletler’in İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilmesinin 70’inci yılını vurgulamak amacıyla düzenlenen “Kids 4 Human Rights Uluslararası Resim Yarışması”, çocukların insan hakları konusundaki farkındalıklarını artırarak insan haklarına dair önemli kavramları resim aracılığıyla ifade etmelerini amaçlıyor.

Bu yıl ilk kez başvuru süreci uzun tutulan yarışmanın 10 Aralık 2022’de başlayan başvuru süreci 31 Ekim 2023’te tamamlandı. Oluşturulan etkinin uzun süreli olması için uzun tutulan başvuru sürecinde de resim atölyeleri devam etti. Başvuru sürecinin tamamlanması ile birlikte Kids 4 Human Rights Uluslararası Resim Yarışması”nın kazananları gerçekleştirilecek jüri değerlendirmesinin ardından belli olacak.

Anna Günsel: “Savaşların gölgesinde kutladığımız Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, bütün dünya çocukları için en güçlü sesle talep etmemiz gereken hak, barış içinde yaşama hakkı olmalı.”

Dünya Çocuk Hakları Günü’nün çocukların haklarına ve onların sağlıklı, güvenli, ve eğitim dolu bir çocukluk yaşamalarına odaklanan önemli bir günü simgelediğini hatırlatan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, “Dünyanın dört bir yanındaki çocukların eşit haklara sahip olmalarını ve güvenli bir çevrede büyümelerini sağlamak için önemli bir farkındalık günü olan bu özel günde, ülkemiz çocuklarının uluslararası bir farkındalık etkinliği olan ‘Çocuklar için İnsan Hakları Uluslararası Resim Yarışması’nda temsil edilmesine olanak sağladığımız için büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

İnsan haklarının, toplumlar arasında barış ve adalete dayalı bir dünya inşa etmenin temel taşı olduğunu hatırlatan Anna Günsel, “Bu nedenle, çocukların da bu haklara erişimini sağlamak, onların eğitim, sağlık, ve güvenliklerini garanti altına almak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Savaşların gölgesinde kutladığımız Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, bütün dünya çocukları için en güçlü sesle talep edilmesi gereken hak, barış içinde yaşama hakkı olmalı” ifadesini kullandı.