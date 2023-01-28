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Çocuklarda Covid-19’un tekrar görülme tehlikesi

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Yeni bir araştırmaya göre, çocukların, bağışıklık sistemlerinin Covid-19 virüsünü hatırlamadığı, ona uyum sağlamadığı ve bu nedenle yeniden enfeksiyon riskinin yetişkinlere göre çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
Çocuklarda Covid-19’un tekrar görülme tehlikesi

Çocukların, virüsü hızla yenen güçlü bir bağışıklık tepkisine sahip oldukları ve bu sayede Covid-19 semptomlarının ölümcül etkisinden büyük ölçüde kaçındıkları biliniyor.

Ancak Avustralya’daki Garvan Tıbbi Araştırma Enstitüsü’ndeki bilim insanlarının çalışmasına göre, çocukların bağışıklık sistemleri virüsü hatırlamadığı için yeniden enfeksiyon riski yetişkinlere göre çok daha yüksek.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ HALA “SAF”

Araştırmanın baş yazarı Garvan’daki Hassas İmmünoloji Programı’nın Eş Lideri Tri Phan, “Çocukların virüsten bu kadar iyi kurtulmalarının bedeli, ilk etapta gerekli donanıma sahip olmamaları. Çok fazla virüse maruz kalmadıkları için bağışıklık sistemleri hala ‘saf’. Ve hafıza T hücreleri geliştirmedikleri için, yeniden enfekte olduklarında hastalanma riski altındalar.” dedi.

Doçent ve klinik şef Philip Britton da, “Zamanla, enfeksiyonlara yakalandıkça, bağışıklık sisteminiz daha ‘eğitimli’ hale gelir ve sizi daha önce enfekte etmiş olan virüslerle sıkı bir şekilde eşleşen daha hızlı bir bağışıklık tepkisi vermenizi sağlar.”

“Çocukların bağışıklık sistemleri, çoğunlukla doğuştan gelen sisteme güvenmekten, büyüdükçe ve virüsleri o kadar hızlı temizleyemedikçe yedek olarak uyarlanabilir sisteme ihtiyaç duymaya geçiyor” dedi.

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