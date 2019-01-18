"Çocuklarda depresyonun sebebi, ilgisizlik"

Farkında olarak veya olmayarak yapılan davranışlar, söylenilen sözler, mükemmeliyetçi ebeveyn tutumu çocuğu giderek daha da stresli hale getiriyor ve çocuk kendini depresyonun kucağında bulabiliyor.



“Bir çocuğun en güvendiği sığınağı ailesi olması gerekirken kimi zaman depresyona sürükleyen en büyük etken aile olabiliyor. Çoğu zaman çocuğun dikkat çekmek için yaptığını düşündüğünüz depresyon ve belirtileri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından en önemli sağlık problemleri arasında kabul ediliyor” diyen Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, hangi davranışların çocukta depresyon açısından uyarıcı olması gerektiğini şöyle anlatıyor:



“Çocuklar içinde bulundukları duygu durumunu sözle ifade edemezler. Dolayısıyla çocukların içinde yaşadığı zorlu ruh halini fark edebilmek kolay olmayabilir. Bu noktada davranışlarını gözlemlemek, mevcut farklılıkları anlayabilmek ve doğru zamanda müdahale edebilmek olası depresyon riskini daha kolay ortaya çıkaracaktır. Eğer çocuğunuz;



- Her zaman olduğundan daha mutsuzsa,

- Daha önce sevdiği şeyleri yapmaktan zevk almıyorsa,

- Olaylara karşı ilgisizse,

- İştah sorunu yaşıyorsa,

- Hızlı kilo kaybediyorsa,

- İçe dönükse ve sosyal ortamlardan uzak durmak istiyorsa,

- Okula gitmek istemiyorsa,

- Son zamanlarda okuldaki başarısı düştüyse,

- Davranış sorunları gösteriyorsa depresyona girmiş olma ihtimali vardır.”



ÇOCUKLARINIZI DİNLEYİN!



Çocukların dünyayı anlama ve algılama biçiminin yetişkinlere göre farklılık gösterdiğini, yetişkinlerin kendini ifade edebildiğini ancak çocukların bu duyguları davranışlarına yansıtmayı seçtiklerini söyleyen Dr. Yavuz, “Bunun en büyük sebeplerinden biri de aile içinde iletişimin türüdür. Artık çoğu evde normal ve sağlıklı bir iletişim süreci yaşanmıyor. Ebeveynler kendi hayatlarının rutinine dalarken çocuklar ellerine tutuşturulan tablet ve telefonlara mahkum ediliyor. İletişimin giderek azalması, çocukların konuşma ve duygularını ifade etme girişimlerinin şımarıklık olarak yorumlanması depresyona davetiye çıkarıyor. Bunun yanı sıra sevgisizlik, ilgisizlik veya aşırı ilgi de çocukların depresyona sürüklenmesine yol açan diğer unsurlar arasında yer alıyor” diyor.



BUNLAR DA ÇOCUKLARI DEPRESYONA SÜRÜKLEYEBİLİR!



- Anne veya babadan uzun süre ayrı kalma,

- Anne ve babanın boşanmış ya da boşanıyor olması,

- Ebeveynlerin aşırı disiplinli tutumları,

- Arkadaş ve öğretmenlerinin tutumları,

- Kardeşler arasında yaşanan çatışma,

- Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalması,

- Maddi zorluklar.

DEPRESYON TEDAVİ EDİLMEDİĞİNDE DERİN İZLER BIRAKIYOR



Çocukluk çağında meydana gelen depresyonların, gelip geçici bir durum olarak algılanmaması gerektiğine vurgu yapan Yavuz, “Çünkü çocuklarda görülen depresyon tedavi edilmediğinde çok daha ciddi problemleri beraberinde getirebilir. Gelişimlerini etkilediği gibi duygusal ve sosyal gerilemelere de yol açabilir. Bunun yanı sıra anksiyete, kaygı bozuklukları ve panik atak gibi ağır tablolarla karşı karşıya kalınabilir. Üstelik bu sorunlar yetişkinlik dönemlerinde de derin izler bırakabilir” diyor ve yapılması gerekenleri şöyle aktarıyor:



NE YAPILMALI?



- Çocuğunuzu tanımalısınız, onu farkında olmalısınız,

- Davranışlarını gözlemlemelisiniz,

- Kendi sorunlarınızı çocuğunuza yansıtmamalısınız,

- Okulda yaşadığı sorunları görmezden gelmemeli ve ciddiye almalısınız,

- Gerekirse öğretmenlerle iş birliği içinde olmalı ve sorunları beraber analiz etmelisiniz,

- Çocuğunuzla iletişim kurmalı, onun da konuşmasını teşvik etmelisiniz,

- Eğer problemlerin üstesinden gelemeyeceğinizi düşünüyorsanız çocuğunuzu mutlaka uzman bir hekime götürmelisiniz.