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Çocuklardaki en yaygın corona virüs belirtileri açıklandı

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İngiliz bilim insanları, çocuklardaki en yaygın yeni tip corona virüs (Covid-19) semptomlarının baş ağrısı, yorgunluk ve yüksek ateş olduğunu belirterek, Covid-19 belirtilerinin yaşa göre düzenlenmesi çağrısında bulundu.
Çocuklardaki en yaygın corona virüs belirtileri açıklandı

İngiltere’de King’s College of London’dan araştırmacılar, yorgunluk, baş ağrısı ve ateşin çocuklarda en yaygın corona virüs semptomları olduğunu ve çok azının öksürük, tat veya koku duyusunu kaybettiğini keşfetti. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yetişkinler için hazırlanan belirti  listesinde en yaygın semptomlar arasında ateş, kuru öksürük ve yorgunluk yer alıyor, ağrı ve sızı, boğaz ağrısı, ishal, konjunktivit, tat alma veya koku duyusunun kaybı ile baş ağrısı ise daha seyrek semptomlar olarak listeniyor.

ÇOCUKLARDAKİ YAYGIN SEMPTOMLAR YETİŞKİNLERDEN FARKLI

Ancak, “Covid-19 Semptomları Uygulaması” arkasındaki ekip, yeni verilerin, hastalığın çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha farklı olduğunu gösterdiğini açıkladı. 

FARKLI YAŞLARDA TEMEL SEMPTOMLARIN NELER OLDUĞUNUN BİLİNMESİ GEREKİYOR

Çalışmayı yöneten Profesör Tim Spector, "İnsanlara ateş, öksürük ve koku duyusu kaybı  ile ilgili takıntılar yerine farklı yaşlarda temel semptomların neler olduğunu anlatmaya başlamamız gerekiyor" dedi.

ÇOCUKLARDAKİ BELİRTİLER

Bilim insanları, çalışma kapsamında test edilen yaklaşık 16 bin  çocuktan Covid-19 için pozitif çıkan 198 çocuğun semptom şikayetlerini analiz etti. Semptomları olan Covid-19  pozitif çocukların yüzde 55’inde yorgunluk, yüzde 54’ünde  baş ağrısı ve neredeyse yarısında yüksek ateş görüldü.

Bununla birlikte, söz konusu çocukların yaklaşık yüzde 38'inde boğaz ağrısı mevcutken, neredeyse yüzde 35'i öğün atladı, yüzde 15'inin olağandışı bir deri döküntüsü ve yüzde 13'ünde ise ishal vardı.

ÇOCUKLARIN YARISINDA DSÖ'NÜN 3 ANA BELİRTİSİ YOK

Öte yandan Spector, test sonucu pozitif çıkan ve semptomları olan çocukların yaklaşık yarısının DSÖ tarafından listelenen üç ana belirtiden hiçbirine sahip olmadığını belirtti.

Spector, "İngiliz hükümetinin tavsiyesine uyarsanız, semptomatik enfeksiyonların yarısını kaçırırsınız," açıklamasını yaparak, öğretmenlerin ve ebeveynlerin virüsün çocuklarda ve yetişkinlerde farklı şekilde ortaya çıkabileceğinin farkında olmaları gerektiğini söyledi.

EBEVEYNLER ÇOCUKLARINI TEST EDEBİLİR

"Burada yapmak istediğimiz şey, çocukları test yaptırmaya zorlamak değil, sadece semptom gösterirlerse onları okuldan uzak tutmaktır" diyen Spector, bulgulardan yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarını bir sınava girmeden ya da okula gitmeden çocuklarını test etmesine olanak tanıyacağını açıkladı.

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