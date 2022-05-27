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Corona sonrası ortaya çıkan koku bozukluğunun sebebi bulundu

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"Parosmi" olarak bilenen ve Covid-19 geçiren bazı hastalarda da görülen koku bozukluğunun sebebi bulundu.
Corona sonrası ortaya çıkan koku bozukluğunun sebebi bulundu

İngiltere’deki Reading Üniversitesi Lezzet Merkezinden bilim insanları, Covid-19 sendromu sonrası görülebilen, kokuları olduğundan farklı algılama (parosmi) hastalığına yol açan molekülün, 2-furanmethanethiol olduğunu açıkladı. Aynı zamanda kahvede de bulunan oldukça güçlü koku molekülü 2-furanmethanethiolun, parosmisi olanlarda iğrenme hissini tetiklediği belirtildi.

KAHVE KOKUSU YANMIŞ ÇÖP GİBİ KOKUYOR

Araştırmacı ekip, kahvenin aromasını hapsederek yüzlerce aroma bileşiğini 29 gönüllü üzerinde test etti. 15 bileşiğin, parosmiyi tetikleyen bileşik olduğu tespit edildi.

Merkezi sinir sistemi de burundan aldığı sinyalleri yorumlamada kesinlikle rol oynadığını belirten araştırmacılar, parosmiyi en fazla tetikleyen yiyecek ve içeceklerin kahve, soğan, sarımsak, tavuk ve yeşil biber olduğunu belirtti.

Parosmisi olan kişiler bu yiyecek ve içeceklerin kokusunu yanmış çöp kokusu gibi algıladığı ifade edildi.

VAKALARIN YÜZDE 60’INDA KOKU VE TAT KAYBI OLUŞTU

Pandemi sırasında Covid-19 belirtileri, vakaların yüzde 50-60’ında koku ve tat kaybını içeriyordu ve bunların yaklaşık yüzde 10’unda parosmi gelişti.

Avrupa’da 2 milyon kişi parosmiye sahip olduğu ifade edildi. Parosmisi olanlar, örneğin dışkı kokusunu daha az rahatsız edici veya bisküvimsi olarak tanımlayarak, en rahatsız edici kokuları farklı şekilde deneyimleyebiliyor.

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