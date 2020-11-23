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Corona Virüsü Aşısı Yapılacak İlk Beş Grup Belli Oldu

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İki önemli ilaç şirketi Pfizer ve Moderna’nın aşı çalışmalarında başarılı sonuçlar elde ettiklerini açıklamalarının ardından gözler şimdi Covid-19 aşısının ilk kimlere yapılacağı tartışmalarına çevrildi. Fauci bu konuda ilk açıklamayı yaptı.
Corona Virüsü Aşısı Yapılacak İlk Beş Grup Belli Oldu

250 binden fazla insanın öldüğü Amerika'da Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) direktörü Dr. Anthony Fauci aşının yapılacağı ilk 5 grubu açıkladı.

Önümüzdeki ayın sonunda  başlanması beklenen aşı için Fauci, listenin  en çok risk altında olanlar  ve ekonomiyi yeniden açmak için öncelikli olanlar şeklinde ikili amaçla yürütüleceğini söyledi.

Fauci sıralamayı, “İlk sırada sağlık çalışanları olacaktır. Sonra ciddi hastalık problemi olanlar gelecek. Üçüncü sırada öğretmenler var. Çocuk bakıcıları dördüncü sırada yer alacak. Beşinci sırada ise toplumda aktif görev alan siyasetçiler ve devlet adamları gelecek” diyerek aktardı.

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