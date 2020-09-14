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Corona Virüsü Aşısında Acı Gerçek Ortaya Çıktı.!

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Dünyanın en büyük aşı üretici şirketi Serum Institute of India'nın CEO'su Poonawalla, Financial Times'a açıklamalarda bulundu.
Corona Virüsü Aşısında Acı Gerçek Ortaya Çıktı.!

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times’a konuşan Serum Institute of India’nın CEO’su Adar Poonawalla, dünya çapında 29 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü ve aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en büyük aşı üreticilerinden biri olan Serum Institute of India’yı yöneten Poonawalla, “Dünya üzerindeki herkese yetecek kadar Covid-19 aşısının üretimi yetersiz. Herkese yetecek kadar aşı en erken 2024’ün sonundahazır olur” dedi.

İlaç şirketlerinin aşı üretim kapasitelerini artırmadığını vurgulayan Poonawalla, “Bu gezegen üzerindeki herkesin aşı olması 4 ile 5 yıla tamamlanır. Eğer Covid-19 aşısı kızamık ya da rota virüsü gibi iki dozluk bir aşı olursa dünyanın 15 milyar doza ihtiyacı var. Dünyanın optimist olmayı istediğini biliyorum fakat şu anda bu seviyeye çıkacak kimseyi duymadım” dedi.

"SPUTNIK’İ DE ÜRETEBİLİRİZ"

Hindistan’ın batısındaki Pune kentinde bulunan Serum Institute, AstraZeneca ve Novavax da dahil olmak üzere 5 uluslararası ilaç şirketiyle ortaklık imzalayarak Covid-19 aşısı üretme konusunda anlaştı. Poonawalla, Rusya’nın tescillendirdiği ve Gamaleya Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği corona virüsü aşısı Sputnik’i de üretebileceklerini söyledi.

Başta ABD Başkanı Trump olmak üzere birçok ülke lideri corona virüsü aşısının yakında hazır olacağını açıklamıştı. Trump, Kasım ayında yapılacak seçimlerden önce corona virüsü aşısının hazır olacağını ve ABD vatandaşlarına ulaştırılacağını iddia etmişti.

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Şirket, AstraZeneca ile yapılan anlaşmayla birlikte 68 ülkede kullanılmak üzere doz başına 3 dolardan anlaşma sağlamış Novavax ile de 92 ülkeyi kapsayan bir anlaşma yapmıştı.

Mayıs ayında Dünya Sağlık Örgütü’nde üst düzey bir yetkili olan Soumya Swaminathan, corona virüsü salgınının kontrol altına alınması için en az 4-5 yıla ihtiyaç olunduğunu duyurmuştu. Swaminathan, “Aşı şu an en iyi çıkış yolu olarak görülüyor. Diğer seçenekler de sosyal mesafe, virüsün mutasyona uğraması” yorumunu yapmıştı.

Financial Times’ın muhabirlerine konuşan Aşı Araştırmaları Derneği Genel Direktörü Peter Hale de aşı sürecinin uzun olduğunu söyledi. Hale, “En az yüzde 75 koruyuculuğu olan 2 ya da daha çok aşı olduğunu var sayarsak dünyanın dörtte üçünün aşılanması 2023 ortasını bulur. Bu süre enfeksiyonun yayılmasını ve pandeminin yavaşlamasını sağlamak için yeterli” dedi.

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