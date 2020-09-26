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Corona virüsünde D vitamini mucizesi: Yarı yarıya düşürüyor

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ABD'de Boston Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, D vitamininin corona virüsüyle mücadeledeki önemini ortaya koydu.
Corona virüsünde D vitamini mucizesi: Yarı yarıya düşürüyor

Corona virüsü dünya genelinde can almayı sürdürürken, aşı ve ilaç geliştirmek için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu süreçte mevcut ilaç ve yöntemlerle corona virüsünün yıkıcı etkisini azaltmaya çalışan uzmanlar, D vitaminiyle ilgili çarpıcı bir çalışmaya imza attı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE KRİTİK ROL

ABD’nin Boston Üniversitesi’nden Dr. Michael Holick, vücuttaki D vitamini seviyesinin hastalığa yakalanmada ve ölüm oranlarında etkisi olduğunu savundu. Holick, D vitamini seviyesi yeterli olan kişilerin corona virüsüne yakalanma riskinin yüzde 54, hayatını kaybetme oranının ise yüzde 52 düştüğünü öne sürdü.

D vitamininin bağışıklık sisteminde kritik bir rol oynadığını belirten Dr. Holick, yeterli vitamin alamayan kişilerin hastalığı daha ağır geçirdiğini ve sepsis gibi sonuçlarla karşılaşabildiğini söyledi.

BAKIMEVLERİNDE BÜYÜK TEHLİKE

Holick’in çalışmasına göre salgında en çok vaka ve can kaybı görülmesiyle merkez üssü haline gelen ABD’de nüfusun yüzde 42’sinin D vitamini seviyesi yeterli değil. Ölü sayısı 200 bini aşan ülkedeki bu kişilerin D vitamini istenen seviyede olsa, yaklaşık 85 bin kişinin hastalıkla daha iyi mücadele ederek hayatta kalabileceği belirtiliyor.

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