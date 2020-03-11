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Corona virüsüne karşı Lefke Belediyesi Sağlık ekibi tarafından önlemler alınmaya başlandı

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Corona virüsüne karşı Lefke Belediyesi Sağlık ekibi tarafından önlemler alınmaya başlandı
Corona virüsüne karşı Lefke Belediyesi Sağlık ekibi tarafından önlemler alınmaya başlandı

Corona virüsüne karşı Lefke Belediyesi Sağlık ekibi tarafından önlemler alınmaya başlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) virüsünün ülkemizde görülmesinin hemen ardından vakit kaybetmeden Lefke Belediyesi Sağlık ekibi ilaçlamaya başladı.

Belediye sınırları içerisindeki yoğun olan yerler, Lefke Belediye Binası, Okullar, Kamusal Alanlar, Devlet dairelere, Bankalar, Otobüs durakları, Camiler, Kahvehaneler, Öğrenci Yurtları, Restorant önleri, Eczane önleri ve Market önleri ilaçlandı.

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