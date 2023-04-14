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Corona virüsünün Arcturus varyantının yeni belirtisi ortaya çıktı: Buna dikkat edin

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Son dönemde başta Hindistan olmak üzere birçok ülkede tespit edilmeye başlanan corona virüsünün yeni varyantı Arcturus ile ilgili endişe yaratan bir açıklama geldi.
Corona virüsünün Arcturus varyantının yeni belirtisi ortaya çıktı: Buna dikkat edin

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü mutasyona uğrayarak yayılımını sürdürüyor… Son dönemde başta Hindistan olmak üzere birçok ülkede corona virüsünün yeni bir varyantı ortaya çıktı.

Omicron varyantından evrilen Arcturus varyantının son dönemde yayılmaya başladığına dikkat çeken Hint bilim insanları ve yetkililer bu varyantın özellikle çocuklarda görülen yeni bir belirtisi olduğunu söyledi.

Bilim insanları pembe göz olarak da bilinen kaşıntılı göz nezlesinin bu varyantta görülebildiğini aktardı.

Hint Pediatri Komitesi Akademisi’nin eski başkanı Dr. Vipin Vashishtha son dönemde corona virüsü vakalarının arttığına dikkat çekti. Bu hastalığın semptomlarının ise yüksek ateş, öksürük ve kaşıntılı göz nezlesi olduğunu söyledi. Hindustan Times isimli gazete, özellikle kaşıntılı göz nezlesinin çocuklarda görüldüğünü ve diğer Covid-19 varyantlarında bu belirtinin görülmediğini aktardı.

VAKA SAYISI 11 BİN ARTTI

Öte yandan Hindistan’da son dönemde vaka sayısının büyük bir hızla yayıldığı açıklandı. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da bugün 11.109 yeni vaka ortaya çıktığı belirtildi.

Bilim insanları bir günde meydana gelen bu artışın son bir yıl içerisindeki en büyük artış olduğunu açıkladı. Ülkedeki vaka sayısının 49.662 olduğu da kayıtlara geçti.

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