‘Corona’yı iki kez yenen doktor: Yalvarır gözle bakan hastalarımız çok oluyor

Covid-19’u iki kez yenen Numune Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Doktor Bekir Kurt, hastalığa yakalananların gözünde gördüğü çaresizliği anlattı: “Yalvarır gözle bakan hastalarımız çok oluyor.”

Covid-19 yoğun bakım servisinde görevli 39 yaşındaki Kurt’un, eylül ayında, şiddetli öksürük, sırt, kas ve baş ağrısıyla başlayan belirtilerin ardından yaptırdığı testinin sonucu pozitif çıktı.

Evindeki 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan, hastalığı hafif atlatan Kurt, kasım ayında yeniden virüse yakalandı.

Eşi Gülüzar Kutas Kurt’un da virüse yakalandığını ve bu kez daha ağır geçirse de yine evde tedavi gördüğünü söyleyen Kurt süreci AA muhabirine anlattı.

Hastalığa ikinci kez yakalandığında akciğer tutulumu, hafif solunum yetmezliği sıkıntılarının olduğunu anlatan Kurt, eşiyle kendilerini bir odaya kapattıklarını söyledi.

Bu süreçte üç kızının da burnumda tüttüğünü anlatan Kurt şöyle devam etti: “Sarılamamak, onlarla ilgilenememek bize çok zor geldi. Ortaokula giden kızımın dersleriyle ilgilenemedik, çocuklarımın ihtiyaçlarına karşılık veremedik. Zor bir süreç oldu, erken bittiği için de çok mutluyuz, çok şükür sağlığımıza kavuştuk.”

‘Bazen sakinleştirici veriyoruz’

Hastaların en zor anlarına şahit olduğuna değinen Kurt yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını ise şöyle anlattı: “Yoğun bakımda bilinci açık ama solunum yetmezliği olan hastalarımız var. Daha üst seviyede ise entübe olan hastalar var. Solunum yetmezliği çeken bilinci açık hastalar, ilk başta durumun farkında olmayarak, ‘Beni niye buraya getirdiniz’ gibi bir bakışla geliyorlar ama kısa sürede oksijen seviyeleri çok düşüyor. İlerleyen dönemlerde solunum yetmezliği artıyor ve hava açlığı yaşamaya başlıyorlar. Yalvarır gözlerle bakan hastalarımız çok oluyor. Onlara ek solunum cihazlarıyla yardımcı oluyoruz, uyanık haldeyken bu stresi kaldırmak kolay değil. Bazen sakinleştirici ilaçlar veriyoruz.”

Her yaş grubunda hastalarının olduğuna, gençlerden ve ek bir hastalığı olmayanlardan da kayıpların yaşandığına dikkati çeken Kurt, hastaların makineye bağlanacakları bilgisini duyunca çok büyük üzüntü yaşadıklarını ve onlara moral vermeye çalıştıklarını anlattı.

“Bu insanların çektiği sıkıntıları biz de derinden hissediyoruz. Bazı hastalara bu bilgiyi verdikten sonra dudaklarından dualar döküldüğüne şahit oluyoruz. Bu zor süreçler bizi derinden üzüyor” diyen Kurt, yoğun bakımdaki hastaların sabır savaşı verdiğini ifade etti.