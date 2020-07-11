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Covid-19 nedeniyle Brezilya'da 1 Günde 1214 kişi hayatını kaybetti

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Covid-19 nedeniyle Brezilya'da 1 Günde 1214 kişi hayatını kaybetti
Covid-19 nedeniyle Brezilya'da 1 Günde 1214 kişi hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1214 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 70 bin 398'e, vaka sayısı da 45 bin 48 artarak 1 milyon 800 bin 827'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 359 bin 110 vaka ve 17 bin 442 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 78 bin 763 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Covid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Covid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

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