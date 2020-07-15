Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1300 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1300 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 74 bin 133’e, vaka sayısı da 41 bin 857 artarak 1 milyon 926 bin 824’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 386 bin 607 vaka ve 18 bin 324 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından Covid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 209 bin 208 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Covid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Covid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.