  • BIST 117.741
  • Altın 398,736
  • Dolar 6,8538
  • Euro 7,8397
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 582 kişi öldü

» »
Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 582 kişi öldü
Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 582 kişi öldü

HİNDİSTAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 24 BİN 309'A ULAŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 582 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 309'a yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 29 bin 429 artarak 936 bin 181'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 592 bin 31 kişi iyileşti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 746 bini geçti15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:00
  • Dünya genelinde vaka sayısı 13 buçuk milyona yanaştı15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:34
  • ABD'de insanlar üzerinde denemesine başlanan potansiyel Covid-19 aşısı son aşamaya hazır15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:13
  • Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Covid-19 salgını gittikçe kötüleşecek14 Temmuz 2020 Salı 20:00
  • ‘Size corona virüsünü hediye getirdim’ diye bağırmanın cezası 3 bin lira14 Temmuz 2020 Salı 18:11
  • Asansöre binen Covid-19 hastası, 71 kişiye virüs bulaştırdı14 Temmuz 2020 Salı 18:03
  • Sağlık Bakanlığı Raporu hem İngilizce hem Türkçe olarak gönderdi!14 Temmuz 2020 Salı 15:25
  • ABD'de Covid-19 salgını döneminde 5,4 milyon kişi sağlık sigortasını kaybetti14 Temmuz 2020 Salı 15:25
  • Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 733, Meksika'da 485, Hindistan'da 553 kişi öldü14 Temmuz 2020 Salı 14:20
  • Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini aştı14 Temmuz 2020 Salı 14:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti