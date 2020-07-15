Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 582 kişi öldü

HİNDİSTAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 24 BİN 309'A ULAŞTI
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 582 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 309'a yükseldi.
Vaka sayısı son 24 saatte 29 bin 429 artarak 936 bin 181'e çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 592 bin 31 kişi iyileşti.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.