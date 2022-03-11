Covid-19 pandemisi resmi rakamlardan üç kat daha fazla can aldı

ABD’de Washington Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Covid-19 pandemisi dünya çapında 18,2 milyon can aldı. Bu rakam resmi küresel ölüm sayısının üç katını oluşturuyor.

Worldometers’ın en son bildirdiğine göre dünyada şimdiye kadar 6 milyon 53 bin 586 Covid-19 ölümü kaydedildi.

The Lancet dergisinde yayımlanan ve Prof. Dr. Haidong Wang liderliğindeki çalışmanın yazarları, "Bulgularımız, Covid-19 pandemisinin ölüm etkisinin resmi istatistiklerle belgelenen durumdan daha yıkıcı olduğunu gösteriyor. Bildirilen Covid-19 ölümlerine ilişkin resmi istatistikler, gerçek ölüm yükünün yalnızca kısmi bir resmini sunuyor.

Resmi Covid-19 ölüm sayısı 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2021 arasında 5,9 milyon iken, yeni çalışma aynı dönemde 18,2 milyon fazla ölümün meydana geldiğini tahmin ediyor ve bu da tam etkinin daha büyük olabileceğini ortaya koyuyor” dedi.

191 ÜLKE VE BÖLGE İNCELENDİ

Bununla birlikte, çalışma Wang ve işbirlikçilerinin 191 ülke ve bölgede pandemi nedeniyle meydana gelen aşırı ölümlerine ilişkin hakem değerlendirmesinden geçen araştırma özelliğini taşıyor.

Araştırmacılar, Covid-19 pandemisi nedeniyle küresel tüm yaşlardaki ölüm oranın 100 bin nüfus başına 120,2 ölüm olduğunu bildirdi. 21 ülkede üse 100 bin kişi başına 300’ü aşkın ölüm gerçekleşti.

EN YÜKSEK ÖLÜM HİNDİSTAN'DA MEYDANA GELDİ

Covid-19, yeni çalışmaya göre, küresel olarak, Güney Asya (5,3m), Kuzey Afrika ve Orta Doğu (1,7m) ve Doğu Avrupa (1,4m) en fazla ölüme neden oldu. Mutlak sayılar açısından ise en yüksek Covid-19 ölümü Hindistan'da (4,07) gerçekleşti. Onu ABD (1.13m), Rusya (1.07m), Meksika (798 bin ), Brezilya (792 bin), Endonezya (736 bin ) ve Pakistan (664 bin) izledi.

GÜNEY ASYA VE AFRİKA'DA UÇURUM DAHA FAZLA

100 bin kişi başına tahmin edilen en yüksek ölüm oranları ise Bolivya (734.9), Bulgaristan (647.3), Eswatini (634.9), Kuzey Makedonya (583.6) ve Lesoto'da (562.9) görüldü.



Diğer taraftan çalışmanın yazarları, Covid-19 kaynaklı ölümlere ilişkin resmi rakamlar ile araştırmacıların tahminleri arasındaki farklılıkların test eksikliğinden, bu tür ölümleri bildirmedeki zorluklardan veya pandeminin hizmetleri kesintiye uğratması nedeniyle sağlık hizmetlerine erişememesinden kaynaklanabileceğini söyledi. Resmi ölümler ile tahmin edilen ölüm sayıları arasındaki en yüksek fark Güney Asya ve Sahra altı Afrika'da kaydedildi.

Araştırmacılar, tüm nedenlere bağlı ölüm verilerinin bulunmadığı ülkelerde aşırı ölümleri ölçmek için istatistiksel bir model geliştirdiler ve bu da Covid-19 kaynaklı 18,2 milyon ölüme ulaşmalarını sağladı. Bilim insanları, rakamları çarpıtmamak için sıcak hava dalgalarının meydana geldiği haftaları çalışmalarından hariç tuttuklarını aktardı.

Wang, "Çalışmamızdan elde edilen önemli bir bulgu, pandeminin toplam ölüm etkisinin bildirilen Covid-19 ölüm sayısının çok ötesinde olmasıdır. Analizimiz, bu kadar çok ülkeden haftaya/aya göre bildirilen tüm nedenlere bağlı ölüm verileri olmadan mümkün olmazdı. Bu veriler, herhangi bir ülkedeki hastalık yükünü ve nüfus sağlığının durumunu değerlendirmede kritik öneme sahiptir” dedi.

Öte yandan, çalışmanın yazarları, gelecekteki olası pandemilerde gerçek ölüm sayılarını takip etmek için ülkelerdeki doğru ölüm raporlamasının önündeki siyasi engellerin” aşılması gerektiğini açıkladı:



“Birçok ülkede hala işleyen hayati bir ölüm kayıt sistemi yok. Pandemi sırasında yaşananlar, hem sivil hem de hayati kayıt sistemlerine ve bir hastalık gözetim sistemine olan ihtiyacı gösterdi.”