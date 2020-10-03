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Covid-19 salgını, depresyonu 3 kat artırdı

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Araştırmaya göre ciddi düzeylerde kaygı bozukluğu ve depresyon belirtileri bildirenlerin oranı, nisandan bu yana yüzde 52'ye ulaştı. Salgından önce bu oran yüzde 17 civarındaydı.
Covid-19 salgını, depresyonu 3 kat artırdı

Sheffield Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Jaime Delgadillo, "İnsanların akıl sağlığıyla ilgili önemli ve acil bir duruma dikkat çekmek istiyoruz. Akıl sağlığı hizmetlerine geçmişten bu yana yetersiz kaynak sağlandı. Bu çalışma, akıl sağlığına böyle zor bir süreçte çok daha fazla önem verilmesi gerektiğini bir kez daha göstermiş oldu" değerlendirmesinde bulundu. 

Her 5 kişiden 1'i depresyonda

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Covid-19 salgını süresince ülkede görülen depresyon vakalarına ilişkin yayımladığı raporda Temmuz 2019'dan İngiltere'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü mart ayına kadar her 10 yetişkinden birinde depresyon belirtileri görülürken salgının başlamasında bu yana her 5 yetişkinden birinde depresyon belirtileri ortaya çıktığı ifade edilmişti.

 

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