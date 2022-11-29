Covid-19 tedavisi grip için test edilecek

Covid-19'a karşı etkili bir tedavi bulan bilim insanları şimdi de gözlerini gribin tedavisine diktiler.

Uzmanlar, corona virüsü pandemisi nedeniyle iki yıllık karantinanın ardından virüse karşı bağışıklık düştüğü için grip vakalarının bu yıl yükselebileceği konusunda uyardı.

Grip vakalarının yeniden artmasıyla birlikte, İngiltere’de, önümüzdeki iki yıl içinde 150 hastanede yeni bir tedavi için denemelerin başlaması öngörülüyor.

Başlangıçta pandemiyle mücadele etmek için kurulan 2,9 milyon sterlinlik REMAP-CAP denemesi, şimdi test için Ulusal Sağlık ve Bakım Araştırmaları Enstitüsü (NIHR) ile iş birliği yapacak.

2021’deki çalışmaları, artrit ilacı Tocilizumab’ın Covid-19’un yarattığı ölüm riskinin üçte birinden fazla oranda kurtulmaya yardımcı olabileceğini kanıtladı.

ÖLDÜRÜCÜ GRİBE KARŞI SAVAŞACAK

Grip olan pek çok kişi hastanede tedaviye ihtiyaç duymadan kendi kendine iyileşirken, grip bazılarını ciddi şekilde hasta edebilir ve hatta yaşamlarını tehdit edebilir.

Imperial College London Cerrahi ve Kanser Departmanı’ndan çalışmanın baş araştırmacısı Profesör Anthony Gordon, “Pandemi sırasında, denememiz yeni bir virüse hızla yanıt verebildi ve yaklaşımımız hayatların kurtarılmasına yardımcı oldu. Şimdi onu bilinen bir tehdide karşı yeniden konuşlandırıyoruz.”

“Grip çok bulaşıcıdır ve çocukları, yaşlıları ve savunmasız insanları bazı durumlarda ciddi şekilde hasta edebilir.”

“Pandeminin ardından virüs potansiyel olarak yeniden ortaya çıktığı için bu kış normalden daha fazla grip vakası görebiliriz.”

“Denememizin acilen ihtiyaç duyulan grip tedavilerini hızla bulmaya yardımcı olacağını umuyoruz. Covid-19 denememiz dünya çapında klinik uygulamaları değiştirdi ve aynı şekilde grip tedavisini etkileyip İngiltere Ulusal Sağlık Sistemleri üzerindeki kış baskılarını azaltabileceğimizi umuyoruz.” dedi.

İlk etapta iki yıl boyunca devam edecek olan deneme, birkaç bin katılımcıyla çalışmayı hedefliyor ve birden fazla tedaviyi test edecek.