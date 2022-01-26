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SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

'Covid-19, yüzyılın sonuna kadar hayatımızdan çıkmayacak'

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ABD’nin en prestijli hastanelerinden biri olan Mayo Clinic'ten Dr. Gregory Poland, virüsün bu yüzyılın sonuna kadar insanları etkilemeye devam edeceği konusunda uyardı.
'Covid-19, yüzyılın sonuna kadar hayatımızdan çıkmayacak'

ABD’de yer alan Mayo Clinic’te epidemiyolog olarak çalışan ve "Vaccine" adlı bilimsel derginin baş editörü olan Dr. Gregory Poland, koronavirüs pandemisinin bu yüzyılın sonuna kadar insanları etkileyeceğini öne sürdü.

Aşı ve bulaşıcı hastalıklar konusunda ABD’nin önde gelen uzmanlarından biri olan Dr. Poland, MarketWatch adlı finans sitesine konuştu.

Koronavirüsün Omicron varyantının daha az ciddi hastalığa neden olması nedeniyle bilim insanları Covid-19 pandemisini  endemik bir hale getirebileceğini düşünüyor. Ancak, Poland aynı iyimser bakış açısını paylaşmıyor. 

Poland, "Henüz endemi tahminini yürütebileceğimiz herhangi bir aşamada değiliz. Koronavirüsü ortadan kaldıramayacağız. Koronavirüs hayvanları enfekte etmeye devam ediyor. Yani türler arasında dolaşarak mutasyona uğruyor. Bu nedenle süresiz olarak dolaşma kabiliyetine sahip" dedi.

Poland, ayrıca virüsün çok uzun bir süre boyunca dolaşımda olması nedeniyle insanların nesiller boyunca koronavirüs aşısı yaptırmaya devam edeceğini söyledi. 

"TORUNLARINIZIN TORUNLARI COVID-19 AŞISI OLMAYA DEVAM EDECEK"

Poland sözlerini şöyle sürdürdü: "Öyleyse bir tahminde bulunmama izin verin. O zamana kadar hepimiz ölmüş olacağız ama torunlarınız,  hatta torunlarınızın torunları hala koronavirüse karşı aşılanıyor olacak. Bunu nereden biliyorum? Bu sonbaharda grip aşısı yaptırdıysanız, bu 1918’de ortaya çıkan ve pandemiye neden olan İspanyol gribininden kaynaklı."

DAHA ÖNCEKİ TAHMİNİNDE HAKLI ÇIKTI

Diğer taraftan bu Dr. Poland’ın yaptığı ilk kötümser tahmin değil. Poland, geçen aralık ayının başından 2021’in sonuna kadar 32 bin ABD’linin Covid-19 öleceğine açıklamıştı. 

Our World in Data'ya göre, bu dönemde ABD’de yaklaşık 31 bin Covid-19 ölümü kaydedildi ve Poland haklı çıktı.  

Bunun yanı sıra Poland, pandeminin geleceğine ilişkin tahminlerde tedbirli olan tek uzman değil.  

FAUCI VE DSÖ DİREKTÖRÜ'NDEN UYARI

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü Dr. Anthony Fauci, geçen hafta, Omicron varyantının ardından, pandeminin durumunu önemli ölçüde değiştirecek yeni bir Covid-19 varyantının ortaya çıkabileceği konusunda uyarmıştı. 

 

Davos Gündemi adlı sanal etkinlikte konuşan Dr. Fauci, "Umarım Covid-19  endemik hale gelir. Ancak, önceki varyantın bağışıklık tepkisinden kaçan başka bir varyant bulamazsak durum böyle olur" diye konuşmuştu.

Fauci ayrıca, pandeminin geleceği hakkında geçmişte doğru olduğu kanıtlanan açıklamalar yaptı ve Ağustos ayında koronavirüsün aşılanmamışlar arasında hızla yayılması nedeniyle aşıya dirençli bir Covid-19 varyantının  ufukta göründüğünü tahmin etti. Birkaç ay sonra, Güney Afrikalı yetkililer, Omicron varyantını keşfetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da bu hafta Omicron'un son Covid-19  varyantı olduğunu varsaymanın tehlikeli olacağını söyledi.

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