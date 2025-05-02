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CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nden imza kampanyası ve eyleme katılımı çağrısı

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CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nden imza kampanyası ve eyleme katılımı çağrısı
CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nden imza kampanyası ve eyleme katılımı çağrısı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi, eğitim sistemine yönelik taleplerini dile getirmek amacıyla Girne Çarşamba Pazarı’nda stant kurarak imza kampanyası düzenledi.

Yurttaşlarla bir araya gelen gençler, “Bu mücadele çocuklarımızın geleceği içindir” diyerek bilimin, aklın ve eşitliğin ışığında bir eğitim sistemi talep ettiklerini vurguladı.

Kampanyanın büyüyerek devam ettiğini belirten örgüt, bu akşam saat 17.30’da Maliye Bakanlığı yanında toplanarak “Geçit Yok” eylemine katılım çağrısı yaptı.

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