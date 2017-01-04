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Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barbaros Şansal ile ilgili sözleri, TBMM'de okundu

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Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barbaros Şansal ile ilgili sözleri, TBMM'de okundu
HDP'li Filiz Kerestecioğlu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barbaros Şansal’a yönelik linç ile ilgili açıklamasını Meclis'te okudu

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Mustafa Akıncı’nın Modacı Barbaros Şansal'a yönelik linç girişimi sonrasında yayımladığı mesajı Meclis’te okudu. 

Akıncı'nın, "Linç kültürü ülkemizin taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktür" ifadesine dikkat çeken Kerestecioğlu, şöyle konuştu: 

“2017'ye gerçekten herkes umutlarla girmek istedi ama maalesef yine 2016'da kalmamız istendi bu zalim saldırıları düzenleyenler tarafından. 2017'ye insanlar o umutları hüzünle çerçeveleyerek girdiler. Burada, siyasi iktidarın ve burada sorumlu olan İçişleri Bakanının da sorumluluğunu yadsıyamayız. Çünkü, sadece genel lafları ederek birlik beraberlik sağlanmıyor. Reina'da katledilen insanların anısına kendileri de Suruç katliamını yaşamış olan ya da yakınlarını kaybetmiş olan insanlar karanfil koydular ve sırf karanfil koydukları için gözaltına alındılar. Bu ayıpla gerçekten yaşanmaz.
 
Akıncı'nın temennilerinin Türkiye'de de dile gelmesini umuyoruz 

Ben bir metin okumak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı "Linç kültürü ülkemizin taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktür" başlığıyla düşünce ve ifade özgürlüğüne dikkat çekiyor:

"Çok sesli demokratik toplum hayatı, özgürlüklerin farklı düşünenlere saygıyı esas alan bir üslubu gözeterek kullanılmasına dayanır. İster doğru ister yanlış olsun, tüm düşünce ve görüşlerin ifadesinin üslubunda saygı sınırının aşılmaması elbette gereklidir. Ne var ki üsluba gösterilen tepkinin ifrata kaçması ve hele bir linç girişimine dönüşmesi haklı gösterilemez. Ülkemizde son günlerde farklı görüş sahipleri arasında onaylanması mümkün olmayan tehlikeli bir gerilimin de giderek tırmanmakta olduğunu endişeyle gözlemliyorum. Siyasal linç kültürü ülkemizin taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktür. Hepimizin birbirimize ihtiyacı vardır. Bütün kesimleri sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve gerilimi tırmandırmaktan uzak durmaya çağırıyorum. Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı".

Evet, biz bu temennilerin, bu dileklerin gerçekten bu ülkede gerçekleşmesini de çok isteriz. Ama düşünce ve ifade özgürlüğü bir yana, 60 gündür sadece düşüncelerini ifade ettikleri için eş genel başkanlarımızla birlikte 12 milletvekilimiz tutuklu bulunuyor. Bunu da hiçbir şekilde unutmayacağız ve unutturmayacağız. 

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