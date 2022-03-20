  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Türk Barış Kuvvetleri Gazilerine Vefa Ziyareti

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Türk Barış Kuvvetleri Gazilerine Vefa Ziyareti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Türk Barış Kuvvetleri Gazilerine Vefa Ziyareti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 18 Mart Çanakkale Zaferi yıl dönümü münasebetiyle Türk Barış Kuvvetleri gazilerinden Hayati Alptekin ve Ahmet Çam’ı dün, Gazimağusa’daki evlerinde ziyaret ederek gazilere vefa duygularını ifade etti. 

tatar-2.jpg

 Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu öncesinde Ulu Önder Atatürk’ün tarih sahnesinde gösterdiği liderlikle Büyük Çanakkale Zaferi’nin gerçekleştiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıslı Türklerin direndiğini ve 1960 Anlaşmalarından kaynaklanan müdahale hakkını kullanan Türkiye Cumhuriyeti’nin EOKA saldırılarına karşı adaya Mehmetçik’i gönderdiğini söyledi.

“Aralarında sizler de vardınız ve devlet başkanı olarak bugün bu vesileyle sizi ziyaret edip minnet ve vefa duygularımızı ifade etmek istiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, çetin bir mücadelenin verildiği Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nda gösterilen mukavemetin öneminin altını çizdi.  

tatar-1.jpg

Cumhurbaşkanı Tatar, gazilere minnet duygularını ifade ederken şehit düşenleri de bir kez daha rahmetle andı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Gizem Caner Seçildi19 Mart 2022 Cumartesi 18:30
  • “Yurttaşlık Yasa Önerisi” Resmi Gazete’de19 Mart 2022 Cumartesi 18:15
  • CTP: Lapta’da Aktuğ ‘jet’ hızı ile ne yapmaya çalışıyor?19 Mart 2022 Cumartesi 17:37
  • Termik santral devreye girdi19 Mart 2022 Cumartesi 16:40
  • Polis Sahilde Bulunan Ceset ile İlgili Açıklama Yaptı19 Mart 2022 Cumartesi 15:51
  • Demokrasi Şehitleri unutulmadı!19 Mart 2022 Cumartesi 15:40
  • Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri anıldı19 Mart 2022 Cumartesi 15:35
  • Belediye reformu...Kaos doğuracak!19 Mart 2022 Cumartesi 15:23
  • Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu toplantısı gerçekleşti19 Mart 2022 Cumartesi 15:10
  • Suçunu kabul etti!19 Mart 2022 Cumartesi 15:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti