  • BIST 4.580,67
  • Altın 1248.573
  • Dolar 19.921
  • Euro 21.3708
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke’deydi

» »
Lefke’yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bölgenin giderek gelişmesi ülkemize önemli katma değer sağlamaktadır” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke’deydi

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, dün Lefke bölgesinde üreticiler ve halkla bir araya gelen, Aplıç Sınır Kapısı’na giderek geçişlerle ilgili incelemelerde bulunan Tatar, büyük ilgi ve sevgiyle karşılandı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, bölgenin üretimle kalkınması, üreticinin ülke ekonomisine katkısının devamı için yerli üretimin önemine dikkat çekerek, üretimle ilgili de bilgi aldı. 

Her zaman halkın arasında ve yanında olduğunu kaydeden Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevi süresince de ülkenin her bölgesini sık ziyaret ederek halkla bir araya gelmeye, gündemde olan konuları halkla birlikte değerlendirmeye öncelik verdiği ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke bölgesinin narenciye üretimi başta olmak üzere giderek geliştiğini, ülkeye önemli katkı sağladığını belirtti. 

Narenciye üretimine ve pazarlanmasına önemli katma değer sağlayan üreticilerin taze ürünlerin sağlıklı şekilde tüketebilmesi için çalıştığına işaret eden Tatar,  bunu görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. 

 

Tatar, küçük işletmelerin hellim ve nor üretiminde geleneksel üretim tekniği ile kültürü yaşattığını, ülke ekonomisine de ciddi katma değer yarattığını kaydetti.  

Ardından Lefke Aplıç Sınır Kapısı’nı da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, görevli memurlardan geçişlerle ilgili bilgi aldı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bazı bölgelere elektrik verilemeyecek!18 Nisan 2023 Salı 08:31
  • Lefke'de Hırsızlık17 Nisan 2023 Pazartesi 11:05
  • Lefke'de Sampiyon Melekler anısına iftar yemeği düzenlendi15 Nisan 2023 Cumartesi 14:26
  • Lefke’de kaza! 3’ü ağır, 5 kişi yaralandı06 Nisan 2023 Perşembe 07:53
  • Dikkatsiz sürücü bahçeye daldı, olay yerinden kaçtı30 Mart 2023 Perşembe 08:46
  • Lefke'de hırsızlık!29 Mart 2023 Çarşamba 11:32
  • Hülya Ayalılar için B pozitif kan aranıyor23 Mart 2023 Perşembe 09:40
  • Dikkat Elektrik Kesintisi!15 Mart 2023 Çarşamba 09:42
  • Gümrüksüz Mal Tasarrufu09 Mart 2023 Perşembe 14:41
  • Lefke Yardım ve Halk Derneği: Mücadelemizle, kız kardeşliğimizle, birliğimizle karanlıkları yırtacağız!08 Mart 2023 Çarşamba 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti