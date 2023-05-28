Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke’deydi

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, dün Lefke bölgesinde üreticiler ve halkla bir araya gelen, Aplıç Sınır Kapısı’na giderek geçişlerle ilgili incelemelerde bulunan Tatar, büyük ilgi ve sevgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bölgenin üretimle kalkınması, üreticinin ülke ekonomisine katkısının devamı için yerli üretimin önemine dikkat çekerek, üretimle ilgili de bilgi aldı.

Her zaman halkın arasında ve yanında olduğunu kaydeden Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevi süresince de ülkenin her bölgesini sık ziyaret ederek halkla bir araya gelmeye, gündemde olan konuları halkla birlikte değerlendirmeye öncelik verdiği ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke bölgesinin narenciye üretimi başta olmak üzere giderek geliştiğini, ülkeye önemli katkı sağladığını belirtti.

Narenciye üretimine ve pazarlanmasına önemli katma değer sağlayan üreticilerin taze ürünlerin sağlıklı şekilde tüketebilmesi için çalıştığına işaret eden Tatar, bunu görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tatar, küçük işletmelerin hellim ve nor üretiminde geleneksel üretim tekniği ile kültürü yaşattığını, ülke ekonomisine de ciddi katma değer yarattığını kaydetti.

Ardından Lefke Aplıç Sınır Kapısı’nı da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, görevli memurlardan geçişlerle ilgili bilgi aldı.