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Cumhurbaşkanı Tatar, Ünal Çağıner için başsağlığı mesajı yayımladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, turizm camiasının değerli isimlerinden Ünal Çağıner için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Ünal Çağıner için başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Acapulco Resort-Convention-SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Acapulco Şirketler Grubunun kurucusu, KKTC turizminin gelişiminin önemli öncülerinden çok değerli Ünal Çağıner’i kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, sevenleri ve turizm camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.”

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