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Cumhurbaşkanı Tatar’dan muhalefete: Birlikten kaçtılar, algıyla gölgelemeye çalışıyorlar

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünkü olağanüstü Meclis birleşiminin ardından kendisini eleştiren muhalefet vekillerine yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Tatar’dan muhalefete: Birlikten kaçtılar, algıyla gölgelemeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Tatar, “Muhalefet, halkımızın haklarını hedef alan saldırılara karşı yaptığım birlik çağrısını yanıtsız bırakmakla kalmadı, şimdi de kendi yayın organları başta olmak üzere gerçekle bağdaşmayan ifadelerle kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Hem talihsiz hem düşündürücü”

“Oysa Meclis’e gitmemin gerekçesi açıktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Rum tarafının özellikle mülkiyet meselesi üzerinden yürüttüğü baskıcı ve düşmanca siyasete karşı halkımızın yanında olduğumuzu göstermek, bu konuda Meclis’in ortak bir tavır alması için çağrıda bulunmaktı. Yaptığım çağrı, siyasi polemiklerin değil, toplumsal sorumluluğun konusudur. Halkımızın iradesine ve geleceğine yönelik tehditler karşısında Meclis’in birlik içinde hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Bu çağrının “anlamsız” olarak nitelendirilmesi hem talihsiz hem de düşündürücüdür.”

“Ana muhalefet lideri en az benim kadar söz aldı”

Kapalı oturumda ana muhalefet lideri Tufan Erhürman’ın iki kere konuştuğunu, birinin yaklaşık 45 diğerinin ise 20 dakika sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Yani sürelere bakıldığında en az benim kadar söz aldı. Ardından ben, yapılan değerlendirmelere yanıt vermek üzere tekrar kürsüye çıktım. Bu sırada muhalefet sıralarından yüksek sesle sataşmalar oldu. Bazı milletvekilleri söz haklarının engellendiğini iddia etti. Bunun üzerine açık ve net bir şekilde “Ne sormak isterseniz sorun, tümünü yanıtlamaya hazırım. Benim hiçbir çekincem yok” dedim  Ancak buna rağmen yüksek sesle “sormayacağız” diyerek eleştirilerini sürdürdüler. Sorusu olan varsa yanıtlamaya hazırım demiş olmama rağmen bu gerçeği manipüle etme çabası bu tutumlarının önceden planlandığını göstermektedir” dedi.

“Konuyu çarpıtmaya gerek yok”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ben Meclis’e, Rum liderliğinin halkımıza yönelttiği ciddi tehditler karşısında birlik ve dayanışma çağrısı yapmak için gittim. Mülkiyet üzerinden yürütülen baskıcı Rum siyaseti karşısında halkımızın yalnız olmadığını göstermek istedim. Konuyu çarpıtmaya gerek yok. Ne söylediğim, ne için orada olduğum açıktır” açıklamasını yaptı.

 

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