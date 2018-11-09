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Cumhuriyet Meclisi, ekonomi, maliye, bütçe ve plan komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, dün toplandı.
Cumhuriyet Meclisi, ekonomi, maliye, bütçe ve plan komitesi toplandı

 

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, dün toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan, “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesi çerçevesinde ilgili Yasa Tasarısını madde madde görüşmeye devam etti. Söz konusu gündem maddesi ilerleyen toplantılarda da ele alınacak.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:
 

“Ar-Ge, tasarım ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile AR-GE’ye, tasarıma ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, AR-GE personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerine, rekabet öncesi işbirliği projelerine ve tekno girişim sermayesine ilişkin, indirim, destek, istisna ve teşvikler ile tüm bunlara yönelik, uygulama kuralları, denetim usul ve esaslarını düzenleyen “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı” hazırlandı.”

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak,  Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında toplanan komiteye, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları,  HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un yanısıra UBP Milletvekili Menteş Gündüz de katıldı.

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