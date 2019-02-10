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Cüneyt Arkın Yeşilçam’ın ‘kötü adamlarıyla’ buluştu

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Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, Yeşilçam’ın kötü adam rolleriyle hafızalarda kalan arkadaşlarıyla, yıllar sonra bir araya geldi.
Cüneyt Arkın Yeşilçam’ın ‘kötü adamlarıyla’ buluştu

Kovalamaca sahnesiyle alana giriş yapan Yeşilçam oyuncuları, yaklaşık yarım asır sonra canlandırdıkları sahneyle, izleyenleri adeta eski günlere götürdü.

Cüneyt Arkın, “Rol arkadaşlarım sinemanın adsız kahramanlarıdır. Bensiz film çekilirdi ama İhsan’sız film çekilmezdi. Sizlerde iyi ki vardınız, yoksa kimlerle kavga edecektim.” dedi.

EFSANELER BİR ARADA

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), "Yeşilçam’a saygı duruşu" temalı anlamlı bir organizasyona imza attı. Yeşilçam ve Yeşilçam oyuncularına dair yaptığı projelerle adından söz ettiren dernek, bu kez de 400 civarında sinema filminde rol alan usta oyuncu Cüneyt Arkın ile Yeşilçam’ın ‘kötü adamları’ olarak bilinen Hikmet Taşdemir, İhsan Gedik, Çetin Başaran, Kadir Kök, Sönmez Yıkılmaz ve Hikmet Taşdemir’i bir araya getirdi.

Cüneyt Arkın, etkinliğe eşi Betül ve oğlu Kaan ile birlikte katıldı. Yeşilçam oyuncuları, Cüneyt Arkın’la yaşadıkları anıları anlatarak eski günleri andılar.

60’LI YILLARDA SAHİBİ OLDUĞU ARACI BAŞINDA POZ VERDİ

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin, izini sürerek bulduğu ve 1977 yılında çekilen ‘İstasyon’ adlı filmde Gırgır Ali rolünde kullandığı otomobil ve asayişi bozan mafya çeteleriyle Komiser Tahsin rolünde mücadele ederken kullandığı polis aracı İstanbul’a getirilerek, Arkın’a sürpriz yapıldı. Ayrıca efsane oyuncunun 60’lı yıllarda ilk maaşıyla aldığı Chevrolet marka arabası da Arkın’la buluşturuldu. Betül Arkın’ın "Beni ilk bu arabayla evimden aldı." dediği araç başında usta oyuncu ve eşi hatıra fotoğrafı çektirerek, bu anı ölümsüzleştirdi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, dernek üyeleri tarafından usta oyunculara plaket takdim edildi.

“SİZLER OLMASAYDINIZ KİMLERLE KAVGA EDECEKTİM”

Cüneyt Arkın, filmlerde birlikte rol aldığı arkadaşlarına atıfta bulunarak, “Birlikte oynadığımız arkadaşlarımıza kötü adam demeyin, onlar dünyanın en iyi adamlarıdır. Yanımdaki pehlivan benim en büyük kahrımı çekmiştir. Kuvvetli olduğu için en zor kavgalarda, en zor hareketlerde bana çok yardımcı olmuştur. Yıllar sonra arkadaşlarla bir aradayım, sette film çekiyormuşum gibi. O güzel büyük günleri yeniden yaşıyormuşum gibi hissettim. Arkadaşlarım çok vefalıdır, Türk sinemasının emeğini çeken onlardır. Sinemanın adsız kahramanlarıdır. Sensiz film çekilirdi ama İhsan’sız film çekilmezdi. Sizlerde iyi ki vardınız, yoksa kimlerle kavga edecektim.” dedi.

“MALKOÇOĞLU HALK KAHRAMANI”

Cüneyt Arkın, zamanında kendisine James Bond filmi için teklif geldiğini ancak kabul etmediğini belirterek, “James Bond filmi için bana teklif geldi 3 ya da 4. filmi için. Gittim baktım James Bond, Amerika’nın bencilliği, sömürüsü, en güçlü benim imajını veriyor. Yani James Bond Amerika’nın küreselleşen, sömürgeleşen bir sembolü. Malkoçoğlu var benim için halkın kahramanı, bırakır mıyım onu. Dostlarımı bırakıp Amerika’ya gider miyim?” diye konuştu.

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