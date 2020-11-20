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"D Vitamini" Kanserin İlerlemesini Önlüyor

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ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, günlük D vitamini takviyesi alanların kanserden ölme riskini yaklaşık yüzde 20 azalttığını keşfetti.
"D Vitamini" Kanserin İlerlemesini Önlüyor

ABD'de yer alan Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırma kapsamında, çalışmanın başında kansere yakalanmamış olan 50 yaş üstü erkeklerden ve 55 yaş üstü kadınlardan oluşan 25 bin kişilik bir grup 5 yıl boyunca takip edildi.

Denekler, 4 gruba ayrıldı. İlk gruba günlük D vitamini ve Omega 3 takviyesi, ikinci gruba D vitamini ve Omega 3 plasebosu, üçüncü gruba Omega 3 ve D vitamini plasebosu, son guruba ise yalnızca plasebolar verildi.

GÜNLÜK D VİTAMİNİ TAKVİYESİ KANSER HÜCRELERİNİN YAYILMASINI DURDURUYOR

5 yılın ardından katılımcıların bin 617’si göğüs, prostat, akciğer ve lösemi gibi kanserin agresif formlarına yakalandı. Sonuçlarda, tüm grupların kansere yakalanma oranlarında önemli bir farklılık görülmedi ancak D vitamini takviyesi alanlarda kanser ölümlerinin belirgin bir şekilde daha az olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, araştırmacılar Omega 3 takviyesi ile kanserin etkisinin azalması arasında bir bağlantı bulamadıklarını açıkladı.

Bununla birlikte, araştırmacılar sağlıklı kiloda olmanın da kanserin ilerleme riskini önemli ölçüde azalttığını aktardı.

YÜZDE 40'A VARAN RİSK AZALMASI

JAMA dergisinde yayımlanan sonuçlarda, günlük olarak D vitamini takviyesi alanlarda, metastazın durması nedeniyle kanserin şiddetinin sonraki aşamalara ilerlemesinin yüzde 17 oranında azaldığı kaydedildi. Araştırmacılar, normal aralıklarda vücut-kitle endeksine (BMI) sahip kişilerde ise bu oranın yüzde 38’e kadar çıktığını açıkladı.

Metastaz, hücrelerin kanserin başladığı yerden vücudun başka bir bölgesine yayılmasına deniliyor. Araştırmacılar, kötü huylu hücrelerin normal hücrelerin aksine vücutta bulundukları alanın dışına çıkma eğiliminde olduğunu ve bu şekilde vücuda yayıldığını ifade etti. Tüm kanser türlerinin lokal olarak komşu doku ve organlarında metastaz yapabileceği ifade edildi.

UCUZ VE HER YERDE BULANAN BİR İLAÇ

Çalışmanın yazarlarından, Dr. Paulette Chandler, “Vitaminde ucuz ve her yerde bulunabilen etkisi kanıtlanmış bir ilaç. Bulgularımız, Vitamin D takviyesinin metastatik kanserleri önleyebileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bilim dünyası D vitaminin Covid-19 ve kansere yakalanma riskini nasıl azalttığını tam olarak açıklayabilmiş değil. Konuya ilişkin araştırmalar hala devam ederken, laboratuvar çalışmalarında D vitaminin, kanser hücrelerinin büyümesi ve çoğalmasını engellediğini gösterdi.

KÜRESEL SAĞLIK SORUNU

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanın D vitamini eksikliği yaşadığı düşünülüyor. Uzmanlar, karantina uygulamaları nedeniyle güneş ışığı alımının azalmasıyla sayının artabileceğinden endişe ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından D vitamini eksikliği ve yetersizliği küresel bir sağlık problemi olarak kabul ediliyor.

TÜRKİYE'DE HER 10 KİŞİDEN 9'UNUN D VİTAMİNİ EKSİK

Bununla birlikte Türkiye'de her 10 kişiden 9'unda D vitamini eksikliği var. Uzmanlar halsizlik, yorgunluk ve sürekli tekrar eden enfeksiyonlar varsa doktora başvurulması gerektiğini söylüyor.

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