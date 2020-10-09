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D vitamini yetersizliği Covid-19’un şiddetini artırıyor

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Yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde ölü ve vaka sayısı her geçen gün artıyor ve hastalıktan korunmak için herhangi bir aşı ya da ilaç bulunmuyor
D vitamini yetersizliği Covid-19’un şiddetini artırıyor

392 SAĞLIK ÇALIŞANI İNCELENDİ

Birmingham Üiversitesi tarafından, ülkenin en çok yeni tip corona virüs hastasına ev sahipliği yapanlardan biri olan Ulusal Sağlık Ensititüsü Birmingham Hastanesi’nde gerçekleştirilen araştırmada, 392 sağlık çalışanı incelendi.

Araştırmacılar, Mayıs ayında Covid-19 salgınının ilk dalgalanmasının sonuna doğru iki haftalık bir süreçte, enfekte hastalarla yakın temas halinde bulunan,  genç doktorlar ve hemşireler, danışmanlar, fizyoterapistler, laboratuvar çalışanları, sekreterler ve radyaloglardan kan örneklerini aldı.

Örnekler ilk önce corona virüs  antikorlarının varlığı için test edildi. Kanda bulunan antikor örnekleri,  bir kişinin daha önce Covid-19 yakalandığını ve bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, uzmanlar, sağlık çalışanlarının D vitamini seviyelerini belirlemek için de çeşitli testler gerçekleştirdi.

D VİTAMİNİ YETERSİZLİĞİ NASIL ANLAŞILIYOR?

Bilim insanları tarafından D vitamini düzeyi, 20 ng/mL'den düşük ise D vitamini eksikliği, 21 ile 29 ng/mL arasında ise D vitamini yetersizliği, 30 ng/mL'den yüksek ise yeterli düzey (tercih edilen aralık 40-60 ng/mL) ve 150 ng/mL'den yüksek ise D vitamini intoksikasyonu olarak kabul ediliyor.

D VİTAMİNİ EKSİĞİNDE VİRÜSE DUYARLILIK ARTIYOR

Çalışmadai sağlık çalışanlarının genel ortalama D vitamini seviyeleri 55.5 ng/mL olduğu görüldü, ancak yüzde 15’inde (61 kişi) D vitamini eksikliği bildirildi. Bununla birlikte, D vitamini eksikliğinin siyahi, latin ve Asya kökenli etnik gruplara ait çaşılanlarda, genç doktorlarda ve fazla kilo sorunu olanlarda daha yaygın olduğu görüldü.

Diğer taraftan, çalışanların yarısından fazlasında (yüzde 55) corona virüs antikorları bulundu. D vitamini eksikliği olan personelin yüzde 72’sinde , eksikliği olmayanlara göre önemli derecede yüksek antikor bulundu. Bilim insanları bu durumun düşük D vitamini düzeylerinin virüse duyarlılığı artırabileceğini gösterdiğini belirtti.

SEMPTOMLARIN ŞİDDETİ YÜKSELİYOR

Sonuçlar, ayrıca D vitamini eksikliği olan personelin vücut ağrıları ve ağır semptomlarını bildirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.

Birmingham Üniversitesi Enflamasyon ve Yaşlanma Enstitüsü'nden Profesör David Thickett  konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çalışmamız, D vitamini eksikliği olan sağlık çalışanlarında Covid-19 enfeksiyonu riskinin arttığını gösteriyor. Verilerimiz, İngiltere’deki ve küresel araştırmalardan ortaya çıkan kanıtlara dayanıyor ve şiddetli Covid-19'a sahip bireylerin hafif hastalığı olanlara göre daha fazla D vitamini eksikliği olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL SAĞLIK SORUNU

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanın D vitamini eksikliği yaşadığı düşünülüyor. Uzmanlar, karantina uygulamaları güneş ışığı alımının azlamasıyla sayının artabileceğinden endişe ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından D vitamini eksikliği ve yetersizliği küresel bir sağlık problemi olarak kabul ediliyor.

TÜRKİYE'DE HER 10 KİŞİDEN 9'UNUN D VİTAMİNİ EKSİK

Bununla birlikte Türkiye'de her 10 kişiden 9'unda D vitamini eksikliği var. Uzmanlar halsizlik, yorgunluk ve sürekli tekrar eden enfeksiyonlar varsa doktora başvurulması gerektiğini söylüyor.

 D vitamini, cilt güneş ışığına maruz kaldığında üretiliyor ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekiyor.

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