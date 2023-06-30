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Daha fit, daha kaslı bir vücut Alzheimer olma riskini düşürüyor

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Araştırmacılar, son çalışmalarıyla daha fit bir vücuda sahip olmanın sadece bedensel sağlık için değil, akıl sağlığı için de önemli olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmalar yüksek yağsız kas seviyelerine sahip olmanın, Alzheimer hastalığına yakalanma olasılı
Daha fit, daha kaslı bir vücut Alzheimer olma riskini düşürüyor

Alzheimer hastalığının henüz bir tedavisi olmasa da bilim dünyası hastalığın erken teşhisi, nedenleri ve önlemleri için çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak yapılan yeni bir araştırmada da fit bir vücuda sahip olmanın akıl sağlığı için önemli olduğunu ve Alzheimer riskini düşürebileceğini gördüler.

Araştırmacılar, ömür boyu daha yüksek, yağsız kas kütlesine sahip kişilerin; Alzheimer olma ihtimallerinin yüzde 12 daha düşük olduğunu ve yaşlılıkta beyin gücünün de arttığını buldu.

California San Francisco Üniversitesi’nden araştırmacılar, yağsız kas ve Alzheimer arasındaki bağlantı hakkında veri elde etmek için ‘Mendel randomizasyonu’ adı verilen bir genetik tahmin tekniği kullandılar.

Birleşik Krallık Biobank çalışmasında 450.243 kişiden bilgi alındı. Araştırmacılar, yaş, cinsiyet ve genetik soyları dikkate alarak kol ve bacaklardaki yağsız kas ve yağ dokusunu tahmin ettiler.

BİLİŞSEL GÖREVLERDE DAHA İYİLER

Ortalama olarak, daha yüksek, yağsız kas kütlesinin, Alzheimer hastalığı riskinde istatistiksel olarak güçlü bir azalma ile ilişkili olduğu görüldü.

Araştırmacılar, yağsız kas kütlesine sahip kişilerde bilişsel görevlerde daha iyi performansa şahit oldular, ancak bu ilişkinin Alzheimer hastalığı riski üzerindeki koruyucu etkisini açıklamadığını da belirttiler. BMJ Medicine’de yayınlanan bulgulara göre, vücut yağı da Alzheimer hastalığı riski ile ilişkili değildi, ancak daha zayıf bilişsel görev performansı ile ilişkiliydi.

Araştırma yazarları, “Bu analizler, yağsız kas kütlesi ile Alzheimer hastalığı riski arasındaki neden-sonuç ilişkisini destekleyen yeni kanıtlar sağlıyor” dedi. Ancak, halk sağlığı veya klinik uygulamaları bilgilendirmeden önce bulguların başka yerlerde çoğaltılması gerektiğine de dikkat çekiyorlar.

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