Damarların temizlenmesine ve tıkanıklığına ne iyi gelir?

Dengesiz beslenme, düzensiz uyku eğilimi, sigara ve alkol kullanımı insan bedenini hem psikolojik, hem de fiziksel olarak etkilemektedir.

Yaşantımızda, biz fark etmiyor olsak bile küçük sağlık sorunları olarak ön görebileceğimiz birtakım rahatsızlıklar zamanla ciddi sorunlara yol açabilir. Pasif bir yaşantının merkezinde yer edinmiş olan hareketsizlik de bu problemlere davet niteliğinde zemin hazırlamaktadır.

Damar Tıkanıklığı Belirtileri

Tıkanıklık, vücuttaki herhangi bir organın içerisinde bulunan damar yolundaki kan akışının azalmasından meydana gelir. Bedenen ihtiyacımız olan besin ve vitaminler, vücutta damar ve kan yolu ile taşınmaktadır. Damar içerisinde bulunan bazı zararlı maddeler kan akışını olumsuz yönde etkileyerek kan akışını yavaşlatabilir, hatta durdurabilir. Bu da ciddi sağlık problemlerini meydana getirir. Damar tıkanıklığının asıl sebepleri damar sertliği ve kan pıhtısından kaynaklanmaktadır. Bunların sebep olmasında rol oynayan etkenlerin başında yukarıda da bahsettiğimiz üzere hareketsiz bir yaşantı ve sigara, alkol kullanımı gelmektedir. Belirtiler olarak aşağıdaki maddeleri sıralayabiliriz:

Mide bulantısı ve kusma

Ayak parmaklarında ciddi morarmalar

İktidarsızlık

Beyinde yaşanan damar tıkanıklığı sebebiyle hafıza kaybı, görme problemi, baş ağrısı, konuşma bozukluğu

Nefes darlığı

Damar tıkanıklığı olan bölgede şişme, ağrı, soğukluk, karıncalanma ve uyuşma

Omuzda, ayak ve el parmaklarında kasılma, uyuşma

Damarın tıkanık olduğu cilt bölgesinde solgunluk

Kalp bölgesinde ağrı ve ritim bozukluğu

Belirli bölgelerde kas seğirmeleri, krampları, zayıflamaları ve kasılmaları

Bacaklarda oluşan damar tıkanıklıklarında dinlenirken ve yürürken ayakta ağrı, kangren belirtileri

Damarı tıkayan yiyecekler kızartmalar, hayvansal yağlar, margarin, hamur işi ve şeker değeri yüksek besinlerdir. Damarları tıkayan yiyecekler olduğu gibi damarları güçlendiren besinler de çokça mevcuttur.