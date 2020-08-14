Damarların temizlenmesine ve tıkanıklığına ne iyi gelir?

Yaşantımızda, biz fark etmiyor olsak bile küçük sağlık sorunları olarak ön görebileceğimiz birtakım rahatsızlıklar zamanla ciddi sorunlara yol açabilir. Pasif bir yaşantının merkezinde yer edinmiş olan hareketsizlik de bu problemlere davet niteliğinde zemin hazırlamaktadır.
Damar Tıkanıklığı Belirtileri
Tıkanıklık, vücuttaki herhangi bir organın içerisinde bulunan damar yolundaki kan akışının azalmasından meydana gelir. Bedenen ihtiyacımız olan besin ve vitaminler, vücutta damar ve kan yolu ile taşınmaktadır. Damar içerisinde bulunan bazı zararlı maddeler kan akışını olumsuz yönde etkileyerek kan akışını yavaşlatabilir, hatta durdurabilir. Bu da ciddi sağlık problemlerini meydana getirir. Damar tıkanıklığının asıl sebepleri damar sertliği ve kan pıhtısından kaynaklanmaktadır. Bunların sebep olmasında rol oynayan etkenlerin başında yukarıda da bahsettiğimiz üzere hareketsiz bir yaşantı ve sigara, alkol kullanımı gelmektedir. Belirtiler olarak aşağıdaki maddeleri sıralayabiliriz:
- Mide bulantısı ve kusma
- Ayak parmaklarında ciddi morarmalar
- İktidarsızlık
- Beyinde yaşanan damar tıkanıklığı sebebiyle hafıza kaybı, görme problemi, baş ağrısı, konuşma bozukluğu
- Nefes darlığı
- Damar tıkanıklığı olan bölgede şişme, ağrı, soğukluk, karıncalanma ve uyuşma
- Omuzda, ayak ve el parmaklarında kasılma, uyuşma
- Damarın tıkanık olduğu cilt bölgesinde solgunluk
- Kalp bölgesinde ağrı ve ritim bozukluğu
- Belirli bölgelerde kas seğirmeleri, krampları, zayıflamaları ve kasılmaları
- Bacaklarda oluşan damar tıkanıklıklarında dinlenirken ve yürürken ayakta ağrı, kangren belirtileri
Damarı tıkayan yiyecekler kızartmalar, hayvansal yağlar, margarin, hamur işi ve şeker değeri yüksek besinlerdir. Damarları tıkayan yiyecekler olduğu gibi damarları güçlendiren besinler de çokça mevcuttur.
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