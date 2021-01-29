Darp edip 2 kişiyi kaçırdılar!

Lefkoşa’da meydana gelen Adam Kaçırma, Ciddi Darp, Şiddet Kullanma Tehdidi ve Darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Barış Akın ve Talat Usta dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen Adam Kaçırma, Ciddi Darp, Şiddet Kullanma Tehdidi ve Darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Barış Akın ve Talat Usta dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlılar Barış Akın ve Talat Usta’nın 28 Ocak 2021 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa'da önceden husumetli oldukları ve konuşup anlaşmak istedikleri gerekçesi ile Lefkoşa'da sakin H.A. ve F.D’nin konuşurken sinirlenen zanlı Barış Akın’ın müşteki F.D'ye gelişi güzel elleri ile vücudunun muhtelif yerlerine vurup darp ettikten sonra Hasan Akkuyu'ya henüz tespit edilemeyen sert bir cisimle sağ eli ile başına vurmak suretiyle adı edilenin tepe kısmında 4,5 cm laserasyon meydana gelmesine sebebiyet vererek ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis olayın akabinde zanlılar Barış Akın ve Talat Usta’nın LZ 146 plakalı araç ile Müştekiler H.A. ve F.D’nin arzuları hilafına alıkoyup Surlariçine götürmek suretiyle Adam Kaçırdıktan sonra zanlı Akın müşteki F.D’ye hitaben "seninle işim bitmedi, senin kanın akmadı” demek suretiyle adı edilene şiddet tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis 28 Ocak 2021 tarihinde yapılan şikayet üzerine zanlılar aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilerek tutuklandıklarını mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlıların serbest kalması durumunda tahkikatımıza etki etme olasılığı bulunduğunu belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzuruna verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.